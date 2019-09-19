Kabuklu limon kaç kalori? Limonun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, limon kaç kaloridir? Limonun besin değerleri ve kalorisi...

Bilimsel adı Citrus olan limon, dünyada yetişen en değerli meyve ağacı ürünlerinden olan narenciyenin 3. önemli çeşididir. Rutaceae ailesinin önemli bir üyesi olup, anavatanı Asya'dır. Yılın 12 ayı yapraklarını dökmeyen ve ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen limon, antioksidan ve kanserle savaşan özelliklere sahip kompozitler olan flavonoidler içeren bir meyvedir. Şeker hastalığının, kabızlığın ve cilt sağlığının iyileştirilmesinde önemli yararları vardır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de limondur. İşte limonun besin değerleri ve kalorisi…

LİMON KAÇ KALORİDİR: 100 gram limon yaklaşık 29 kaloridir.

LİMONUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 88.98 g

Enerji: 29 kcal

Protein: 1.1 g

Toplam yağ: 0.3 g

Karbonhidrat: 9.32 g

Lif: 2.8 g

Toplam şeker: 2.5 g

Kalsiyum: 26 mg

Demir: 0.6 mg

Magnezyum: 8 mg

Fosfor: 16 mg

Potasyum: 138 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0,06 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 53 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.02 mg

Niasin: 0.1 mg

B-6 Vitamini: 0.08 mg

Folat, DFE: 11 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 22 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg