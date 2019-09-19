Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kabuklu limon kaç kalori? Limonun besin değerleri ve kalorisi…
Kabuklu limon kaç kalori? Limonun besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, limon kaç kaloridir? Limonun besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 19 Eylül 2019 - 08:25

Bilimsel adı Citrus olan limon, dünyada yetişen en değerli meyve ağacı ürünlerinden olan narenciyenin 3. önemli çeşididir. Rutaceae ailesinin önemli bir üyesi olup, anavatanı Asya'dır. Yılın 12 ayı yapraklarını dökmeyen ve ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen limon, antioksidan ve kanserle savaşan özelliklere sahip kompozitler olan flavonoidler içeren bir meyvedir. Şeker hastalığının, kabızlığın ve cilt sağlığının iyileştirilmesinde önemli yararları vardır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de limondur. İşte limonun besin değerleri ve kalorisi…

LİMON KAÇ KALORİDİR: 100 gram limon yaklaşık 29 kaloridir.

limon site:sozcu.com.tr ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

LİMONUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 88.98 g
Enerji: 29 kcal
Protein: 1.1 g
Toplam yağ: 0.3 g
Karbonhidrat: 9.32 g
Lif: 2.8 g
Toplam şeker: 2.5 g
Kalsiyum: 26 mg
Demir: 0.6 mg
Magnezyum: 8 mg
Fosfor: 16 mg
Potasyum: 138 mg
Sodyum: 2 mg
Çinko: 0,06 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 53 mg
Tiamin: 0.04 mg
Riboflavin: 0.02 mg
Niasin: 0.1 mg
B-6 Vitamini: 0.08 mg
Folat, DFE: 11 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 1 µg
A Vitamini, İÜ: 22 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

İLGİLİ HABERLimonun besin değerleri ve limonun vücuda yararları...

 

İLGİLİ HABERLimonlu kek tarifi: Limonlu kek nasıl yapılır?