Kadayıflı muhallebi… Kadayıflı muhallebi tarifi kolay yapımı

Kadayıflı muhallebi, kolay yapımı ve efsane lezzeti ile birçok evde sıklıkla tercih edilen tatlılardan biridir. Sütlü tatlıların en güzeli muhallebiyi şerbetli birçok tatlının başrolü kadayıf ile birleştirip şahane bir tatlı sunmak isteyen herkes tarifimize mutlaka göz atmalı. İşte kadayıflı muhallebi malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Yapılışının kolay olmasının yanı sıra dillere desten bir tada sahip olan kadayıflı muhallebi sütlü tatlıların belki de ilk sırasında gelebilir. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği lezzetlerden biri olması sebebiyle de evlerde sık sık kadayıflı muhallebi tatlısına rastlayabiliriz. Siz henüz mutfağınızda kadayıflı muhallebi yapımını denemediyseniz buyurun ayrıntılı tarifimize…

Kadayıflı muhallebi malzemeleri

Muhallebi için;

-1 lt süt

-½ bardak toz şeker

-2 kaşık mısır nişastası

-2 kaşık un

-1 tane yumurta

-1 paket vanilya

-1 paket krem şanti

Kadayıfı için;

-250 gr kadayıf

-5 kaşık toz şeker

-4 kaşık tereyağı

-İri dövülmüş ceviz

Kadayıflı muhallebi yapımı



Öncelikle geniş bir tavanın içinde (tercihen yanmaz bir tava) tereyağını eritin. Kadayıfı ve şekeri tavaya koyun ve karıştırarak kavurun. Ardından içine dövülmüş cevizleri atın ve ocağın altını kapatın. Başka bir kabın içinde soğumaya bırakın. Daha sonra bir tencerenin içinde unu, nişastayı, vanilyayı, şekeri ve yumurtayı karıştırın. Üzerine sütü ekleyip karıştırmaya devam ederken pişirmeye başlayın. Muhallebi kıvamını aldıktan sonra soğuması için bir kenara bırakın. Soğuduktan sonra içine krem şantiyi ilave edin ve mikserle karıştırın. Kadayıflarınızın yarısını bir borcama iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını koyun. Her tarafı eşit olacak şekilde yaymaya özen gösterin. Üstüne de kadayıfların kalanını döküne ve yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. Tatlısınız en az 2 saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.