Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Geleneksel lezzet kadınbudu köfte tarifi…

Evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz kolay bir tarifle kadınbudu köfte yapmaya ne dersiniz? Türkiye’nin her yerinde çok sevilerek yenen kadınbudu köfte yapımı aslında çok zor değil. İşte tadı damağınıza kalacak kolay kadınbudu köfte malzemeleri ve yapılışı…

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde çok sevilerek yapılan yemeklerden biri olan kadınbudu köfte farklı tariflerle soframıza konuk olabiliyor. İşte Kadınbudu köfte için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

KADINBUDU KÖFTE MALZEMELER

– 500 gram kıyma

– 1 yemek kaşığı tereyağı

– 2 adet soğan

– 2 yemek kaşığı pirinç

– 2 adet yumurta

– 2 yemek kaşığı un

– Tuz

– Karabiber

KADINBUDU KÖFTE YAPILIŞI

Soğanları küp küp doğrayın. Bir tencerenin içinde soğanı yağda pembeleştirin. Kıymanın yarısını ilave edin. Suyunu çekene kadar kavurup, soğutun.

Pirinci bol suda iyice haşlayıp, suyunu süzün. Kavrulan soğanlı kıymayı, pirinci, kalan çiğ kıymayı, 1 adet yumurtayı, tuzu ve karabiberi yoğurun. Kıymadan iri köfteler yapıp, 1 saat dinlendirin.

Köfteleri kızartmak için önce una sonra çırpılmış yumurtaya, sonra tekrar una bulayıp, kızgın yağda çevirerek 2 dakika pişirin. İsterseniz patates kızartması veya ıspanak püresiyle servis yapabilirsiniz.