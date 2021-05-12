Kadınlar yapıyor, erkekler pişiriyor

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Su Çıkağı Mahallesi’nde ramazan bayramında kadınlar tarafından hazırlanan bayram kömbesi erkekler tarafından tandırda pişiriliyor.

Atalarından böyle gördüklerini belirten Mehmet Koca “Kendimi bildim bileli bayram kömbelerini kadınlarımız hazırlar bizler de pişiririz. Bu gelenek bize atalarımızdan kalma. 65 yaşındayım ve bu geleneği hâlâ yaşatıyoruz” dedi.

Fatma Koca ise “Çocuklarımıza bu geleneği aktarıyoruz. Komşularımız ile her sene bayram kömbelerini hazırlıyoruz ve birlikte pişiriyoruz” diye konuştu. (İHA)