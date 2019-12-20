Kahvaltılık tarifler… Misafir için kahvaltı tarifleri

Hafta sonu demek kahvaltıya misafir çağırma zamanı da gelmiş demektir. En sevdiklerinizi bir araya toplayarak enfes bir kahvaltı sofrası hazırlamadan önce ne yapsam diye düşünenlere kahvaltılık tarifler ile geliyoruz. Birbirinden lezzetli ikramlıkları haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz. İşte misafir için kahvaltılık tarifler…

Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte evinizde bir sabah telaşı da başlıyor. Erkenden kalkıp sofra kuranlar, tüm hafta erken kalktık bugün geç kahvaltı günüdür diyenler… Herkese hitap eden bir kahvaltı çeşidi var. Ancak en ortak noktalar ise tüm kahvaltıların kalabalık olması. Tüm sevdiklerinizi bir araya toplayarak hazırlayacağınız muhteşem kahvaltılık tarifler için buyurun haberimize…

Patates tostu

Az malzeme ile şahaneler yaratmayı sevenler için harika bir tarif geliyor. İşte patates tostu…



Patates tostu için gerekli malzemeler

-3 tane patates(rendelenmiş, suyu sıkılmış)

-1 tane yumurta

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş)

Patates tostu yapılışı

Öncelikle soyduğunuz patatesleri rendeleyin ve suyunu sıkıp geniş bir tabağa alın. Ardından üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve iyice karıştırın. Tost makinenizi iyice ısıtın ve üzerine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız harcı tost makinesine dökün ve kapatın. Kontrollü pişirin.

Afiyet olsun.

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