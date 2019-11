Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı püf noktası…

İsmini, şeklini aldığı kalburdan alan kalburabastı şerbetli tatlıların en lezzetlilerinden biridir. Özellikle çayın yanında çok leziz bir tatlı olarak sunabileceğiniz kalburabastı yemeklerin tamamlayıcısıdır. Ceviz ve irmiğin muhteşem birleşimi ile oluşan bu tatlı her an her istediğinizde yapabileceğiniz pratikliktedir. Tüm bunların yanı sıra eğer evinizde tatlıya şekil verebileceğiniz bir kalbur yoksa rendenin ters tarafını da kullanabilirsiniz. İşte kalburabastı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Kalburabastı malzemeleri

-125 gr tereyağı

-½ bardak sıvı yağ

-1 kaşık yoğurt

-1 bardak süt

-3,5 bardak un

-2 bardak irmik

-1,5 çay kaşığı kabartma tozu

-½ bardak ceviz içi

Servis için

-2 kaşık Antep fıstığı (toz)

Şerbet için;

-2 bardak toz şeker

-3 bardak su

-5-6 damla limon

Kalburabastı yapılışı

Tüm şerbetli tatlı tariflerinde olduğu gibi öncelikle tatlının şerbetini hazırlamakla başlayın. Gerekli malzemeleri bir tencerede kaynatın ve soğumaya bırakın. Hamur için, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını derin bir kaba alın. Üzerine sütü, sıvı yağı, irmiği ve yoğurdu ilave edip, unu azar azar ekleyerek karıştırın. Son olarak kabartma tozunu da ilave ettikten sonra yoğurun ve üzerini streç ile kapatın. 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz hamurdan parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarlayıp kalburla şeklini verin. Tam ortasına cevizi yerleştirin. Daha sonra rulo şeklini vererek kapatın. Daha sonra fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Çıkarttıktan sonra şerbetini dökün, içine çektikten sonra Antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kalburabastının püf noktaları nelerdir?

-Hamurunu yaparken unu yavaş yavaş ilave edin.

-Şeklini vermek için aparat olarak gerçek kalburunuz yok ise rende ya da slikon nihaleyi kullanabilirsiniz.

-Tatlıyı şerbetlerken şerbetini soğuk olması, kurabiyenin sıcak olması gerekmektedir.