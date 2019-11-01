Kamkat kaç kalori? Kamkatın besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki kamkat kaç kaloridir? Kamkatın besin değerleri ve kalorisi...

Halk arasında bodur mandalina ya da kumkuat olarak da anılan turunçgiller ailesinin bir meyvesidir. Kış ve bahar aylarında yetişen kamkat, diğer turunçgillerle aynı kategoriye girse de kabuğu da tamamen yenilebilmektedir. Bu meyve Çin’in güneydoğu bölgelerine özgü yaprak dökmeyen, yerli bir ağaçtan gelmektedir. Lezzetli meyvesi ile beraber dünyanın birçok yerinde bir süs ağacı olarak yetiştirilmektedir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve çeşitli yararlar sağlayan antienflamatuar bileşiklerle doludurlar. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kamkattır. İşte kamkatın besin değerleri ve kalorisi…

KAMKAT KAÇ KALORİDİR: 100 gram kamkat yaklaşık 71 kaloridir.

KAMKATIN BESİN DEĞERLERİ

100 g kamkatta aşağıdakiler bulunur:

Su: 80,85 g

Enerji: 71 kcal

Protein: 1.88 g

Toplam yağ: 0.86 g

Karbonhidrat: 15.9 g

Lif: 6.5 g

Toplam şeker: 9.36 g

Kalsiyum: 62 mg

Demir: 0.86 mg

Magnezyum: 20 mg

Fosfor: 19 mg

Potasyum: 186 mg

Sodyum: 10 mg

Çinko: 0.17 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 43.9 mg

Tiamin: mg 0.04

Riboflavin: 0.09 mg

Niasin: 0.43 mg

B-6 Vitamini: 0.04 mg

Folat, DFE: 17 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 15 µg

A Vitamini, İÜ: 290 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.1 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.15 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg