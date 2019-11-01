Kamkat kaç kalori? Kamkatın besin değerleri ve kalorisi

Halk arasında bodur mandalina ya da kumkuat olarak da anılan turunçgiller ailesinin bir meyvesidir. Kış ve bahar aylarında yetişen kamkat, diğer turunçgillerle aynı kategoriye girse de kabuğu da tamamen yenilebilmektedir. Bu meyve Çin’in güneydoğu bölgelerine özgü yaprak dökmeyen, yerli bir ağaçtan gelmektedir. Lezzetli meyvesi ile beraber dünyanın birçok yerinde bir süs ağacı olarak yetiştirilmektedir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve çeşitli yararlar sağlayan antienflamatuar bileşiklerle doludurlar. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kamkattır. İşte kamkatın besin değerleri ve kalorisi…
KAMKAT KAÇ KALORİDİR: 100 gram kamkat yaklaşık 71 kaloridir.
KAMKATIN BESİN DEĞERLERİ
100 g kamkatta aşağıdakiler bulunur:
Su: 80,85 g
Enerji: 71 kcal
Protein: 1.88 g
Toplam yağ: 0.86 g
Karbonhidrat: 15.9 g
Lif: 6.5 g
Toplam şeker: 9.36 g
Kalsiyum: 62 mg
Demir: 0.86 mg
Magnezyum: 20 mg
Fosfor: 19 mg
Potasyum: 186 mg
Sodyum: 10 mg
Çinko: 0.17 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 43.9 mg
Tiamin: mg 0.04
Riboflavin: 0.09 mg
Niasin: 0.43 mg
B-6 Vitamini: 0.04 mg
Folat, DFE: 17 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 15 µg
A Vitamini, İÜ: 290 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.1 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.15 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg