Kapari kaç kalori? Kaparinin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de kaparidir. Peki, kapari kaç kaloridir? 100 gram kaparinin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Kapari, Akdeniz, Asya ile Güney Afrika’nın bazı bölgelerine özgü çok yıllık kışın yaprak döken ve bilimsel olarak Capparis spinosa olarak adlandırılan çalı bitkisinin olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarıdır. Bu bezelye büyüklüğünde tomurcuklar ekildikten sonra, güneşte kurutulur ve keskin limon aroması nedeniyle esas olarak bir baharat veya garnitür olarak kullanılır. Kaparinin şaşırtıcı birçok sağlık yararları da vardır. Peki, kapari kaç kaloridir? İşte, kaparinin besin değerleri…

KAPARİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kapari yaklaşık 23 kaloridir.

KAPARİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kaparide aşağıdakiler bulunur:

Enerji: 23 Kcal

Karbonhidratlar: 4.89 g

Protein: 2.36 g

Toplam yağ: 0.86 g

Kolesterol: 0 mg

Lif: 3.2 g

Folat: 23 µg

Niasin: 0.652 mg

Pantotenik asit: 0.027 mg

Piridoksin: 0,023 mg

B 2 vitamini: 0.139 mg

Tiamin: 0.018 mg

A Vitamini: 138 IU

C vitamini: 4.3 mg

E Vitamini: 0.88 mg

K Vitamini: 24,6 mcg

Sodyum: 2954 mg

Potasyum: 40 mg

Kalsiyum: 40 mg

Bakır: 0.374 mg

Demir: 1.67 mg

Magnezyum: 33 mg

Manganez: 0,078 mg

Fosfor: 10 mg

Selenyum: 1,2 mcg

Çinko: 0.32 mg

Karoten-ß: 83 mcg

Karoten-a: 0 mcg

Cryptoxanthin-ß: 0 mcg

Lutein-zeaksantin: 0 mcg