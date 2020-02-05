Kapari kaç kalori? Kaparinin besin değerleri ve kalorisi…

Kapari, Akdeniz, Asya ile Güney Afrika’nın bazı bölgelerine özgü çok yıllık kışın yaprak döken ve bilimsel olarak Capparis spinosa olarak adlandırılan çalı bitkisinin olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarıdır. Bu bezelye büyüklüğünde tomurcuklar ekildikten sonra, güneşte kurutulur ve keskin limon aroması nedeniyle esas olarak bir baharat veya garnitür olarak kullanılır. Kaparinin şaşırtıcı birçok sağlık yararları da vardır. Peki, kapari kaç kaloridir? İşte, kaparinin besin değerleri…
KAPARİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kapari yaklaşık 23 kaloridir.
KAPARİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram kaparide aşağıdakiler bulunur:
Enerji: 23 Kcal
Karbonhidratlar: 4.89 g
Protein: 2.36 g
Toplam yağ: 0.86 g
Kolesterol: 0 mg
Lif: 3.2 g
Folat: 23 µg
Niasin: 0.652 mg
Pantotenik asit: 0.027 mg
Piridoksin: 0,023 mg
B 2 vitamini: 0.139 mg
Tiamin: 0.018 mg
A Vitamini: 138 IU
C vitamini: 4.3 mg
E Vitamini: 0.88 mg
K Vitamini: 24,6 mcg
Sodyum: 2954 mg
Potasyum: 40 mg
Kalsiyum: 40 mg
Bakır: 0.374 mg
Demir: 1.67 mg
Magnezyum: 33 mg
Manganez: 0,078 mg
Fosfor: 10 mg
Selenyum: 1,2 mcg
Çinko: 0.32 mg
Karoten-ß: 83 mcg
Karoten-a: 0 mcg
Cryptoxanthin-ß: 0 mcg
Lutein-zeaksantin: 0 mcg