Kapuska yemeği nasıl yapılır? Pratik kıymalı kapuska tarifi…

Genellikle kış aylarında daha fazla tüketilse de hafif bir yiyeek olmasından dolayı her mevsim tercih edilebiliyor. Kimin pek sevmediği kiminin ise bayılarak yediği kapuska yemeğinin yapılışını ve gerekli malzemeleri sayfamızda sizler için derledik. İşte prafik kapuska tarifi ve gereken malzemler...

Sofralarda bugün değişik bir tat ve kolay hazırlanan bir tat olsun diyenler kapuska yemeğini tercih edebilirler. Daha çok kıymalı ve yoğurtla birlikte tüketilen kapuskayı kolayca hazırlayabilirsiniz. Farklı şekillerde yemek yapabileceğiniz lahana ile kapuska yemeği yapmayı tercih edenler buradan en kolay ve kıymalı kapuska tarifini görebilirler. İşte pratik kapuska tarifi..

KAPUSKA YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 lahana (orta boy)

-1 kuru soğan

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-250 gram kıyma

-1,5 bardak sıcak su

-½ kaşık domates salçası

-½ kaşık biber salçası

-Tuz

KAPUSKA TARİFİ

Öncelikle aldığınız lahananın dış yapraklarını temizleyin. Ardından ikiye bölün ve dallarını ayıklayın. Daha sonra ince ince doğrayın. Bol su ile yıkadıktan sonra kurulayın.

Bir tencerenin içinde soğanları kavurun. Üzerine kıymayı koyup biraz çevirin. Daha sonra lahanaları yavaş yavaş ekleyin. Salçaları ve tuzu sıcak su ile karıştırıp üzerine dökün. Yaklaşık 30 dakika sonra altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.