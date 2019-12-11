Karabiber kaç kalori? Karabiberin besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de karabiberdir. İşte karabiberin besin değerleri ve kalorisi...

Eski zamanlardan beri karabiber, dünyadaki en yaygın işlem gören baharatlardan biridir. Karabiberin vatanı, güney Hindistan'da Malabar sahilleridir. Bugün Hindistan, Çin, Endonezya, Vietnam, Malezya, Tayland, Sri Lanka, Filipinler, Brezilya, Ekvator, Gana, Nijer, Etiyopya gibi ekvator kuşağında yer alan ülkelerde yetiştirilmektedir.

Karabiber Piperaceae ailesinin bir üyesi ve aslında meyvesi için yetiştirilen Hindistan’a özgü çiçek açan bir asmadır. Olgunlaştığında bitkinin meyvesi kurutulur ve karabiber elde edilir. 700 kadar türü bulunmaktadır. Boğaz enfeksiyonları, üst solunum yolları hastalıkları ve iltihaplanma gibi sağlık sorunlarında kullanılan doğal ilaçların başında gelir. C vitamini bakımından da zengin olduğundan güçlü bir antioksidandır. Peki, karabiber kaç kaloridir? Karabiberin besin değerleri ve kalorisi…

KARABİBER KAÇ KALORİDİR: 100 gram karabiber yaklaşık 251 kcal’dır.

KARABİBERİN BESİN DEĞERLERİ

100 g karabiberde aşağıdakiler bulunmaktadır:

Su: 12.46 g

Enerji: 251 kcal

Protein: 10.39 g

Toplam yağ: 3,26 g

Karbonhidrat: 63.95 g

Lif: 25.3 g

Toplam şeker: 0.64 g

Kalsiyum: 443 mg

Demir: 9.71 mg

Magnezyum: 171 mg

Fosfor: 158 mg

Potasyum: 1329 mg

Sodyum: 20 mg

Çinko, Zn [mg] 1.19

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0.11 mg

Riboflavin: 0.18 mg

Niasin: 1.14 mg

B-6 Vitamini: 0.29 mg

Folat, DFE: 17 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 27 µg

A Vitamini, İÜ: 547 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.04 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 163.7 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.39 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.74 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg