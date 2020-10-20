İşte Karadeniz’in yeni meyvesi Aronya (Gribe iyi geliyor)

Trabzon'da yaşayan Fikret Tayfun Kandaz, söktüğü fındık bahçesinin yerine antioksidan oranı çok yüksek olan Aronya meyvesi fidanı dikti. Kandaz, üretmeyi başardığı meyvelerin ilk hasadında 500 kilo ürün elde etti.

Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde 2018 yılında fındık bahçesini söken Fikret Tayfun Kandaz, antioksidan oranı çok yüksek olan Aronya meyvesi fidanı dikti. Halk arasında ‘süper meyve’ olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini Karadeniz’de yetişti.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Kandaz, hasadına başladığı meyvelerden 500 kilo ürün elde etti. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretiminin yaygınlaştırılması planlanıyor.

“ÇOK EMEK VERDİM”

Aronya meyvesini eken Fikret Tayfun Kandaz, şunları söyledi:

* Yalova’da tesadüfen bu meyveyle karşılaştım. 50 tane Trabzon’a getirdim. 50 kökü çeşitli bölgelere dağıtarak en iyi verim nerede alacağımızı görmek istedim.

* 2018 yılının mayıs ayında 400 tane fidan alarak buraya diktim. 3 yaşını geçtiler. Şu an 500 kiloluk bir verime ulaştım.

* Trabzon’da bu meyveyi kimse tanımıyordu. Bu meyvenin yapılmış reçeliyle pastanelere, otellere ve kafelere giderek bedava ürün verdim.

* Bu meyveyi tanıtmak için çok emek verdim. Ürünümün ilk meyvesini gördüğüm zaman sevincimden ağladım.

ARONYA (ARONİA MELANOCAPRA) MEYVESİ

Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900’lü yılların başlarında Rusya’ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır.

Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile ‘süper meyve’ olarak adlandırılmaktadır.

Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir. (DHA)