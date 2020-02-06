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Karalahana kaç kalori? Karalahananın besin değerleri ve kalorisi…
Karalahana kaç kalori? Karalahananın besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, özellikle dolması ve çorbası yapılan karalahana kaç kaloridir? Karalahananın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 6 Şubat 2020 - 11:42

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de karalahanadır. İşte, karalahananın besin değerleri ve kalorisi…

KARALAHANA KAÇ KALORİDİR: 100 gram karalahana yaklaşık 49 kaloridir.

KARALAHANANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram karalahanada aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 49 kcal
Toplam yağ: 0,9 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,3 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 38 mg
Potasyum: 491 mg
Karbonhidrat: 9 g
Protein: 4,3 g
A Vitamini: 9.990 IU
C Vitamini: 120 mg
Kalsiyum: 150 mg
Demir: 1,5 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,3 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 47 mg

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Son güncelleme: 11:43 - 06.02.2020
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