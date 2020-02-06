Karalahana kaç kalori? Karalahananın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, özellikle dolması ve çorbası yapılan karalahana kaç kaloridir? Karalahananın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...