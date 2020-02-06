Karalahana kaç kalori? Karalahananın besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de karalahanadır. İşte, karalahananın besin değerleri ve kalorisi…
KARALAHANA KAÇ KALORİDİR: 100 gram karalahana yaklaşık 49 kaloridir.
KARALAHANANIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram karalahanada aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 49 kcal
Toplam yağ: 0,9 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,3 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 38 mg
Potasyum: 491 mg
Karbonhidrat: 9 g
Protein: 4,3 g
A Vitamini: 9.990 IU
C Vitamini: 120 mg
Kalsiyum: 150 mg
Demir: 1,5 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,3 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 47 mg