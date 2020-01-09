Karanfil kaç kalori? Karanfilin besin değerleri

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de karanfildir. Peki, 100 gram karanfil kaç kaloridir? Karanfilin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Karanfiller, Syzygium aromaticum adı verilen yaprak dökmeyen bir ağacın çiçek tomurcuklarından elde edilen bir baharattır. Karanfil çiçeği tomurcukları olgunlaşmamış halde toplanır ve sonra kurutulur. Bütün karanfiller, soğanlı bir üst kısmı olan, yaklaşık 1 santimetre uzunluğunda küçük, kırmızımsı kahverengi bir başak şeklindedir. Karanfil tümüyle veya öğütülmüş olarak kullanılabilir ve çok güçlü, keskin bir tada ve aromaya sahiptirler. Karanfiller, lezzetli yemekler, tatlılar ve içeceklerde kullanılan keskin bir tadı olan baharattır. Geleneksel Çin tıbbında ve Ayurveda tıbbında bağışıklık sistemini güçlendirmek, iltihaplanmayı azaltmak ve sindirime yardımcı olmak için kullanılan karanfilin kalori miktarı ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… İşte, karanfilin besin değerleri…

KARANFİL KAÇ KALORİ?

100 gram semizotu yaklaşık 274 kaloridir.

KARANFİLİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram karanfilde aşağıdakiler bulunur:

Su: 9.87 g

Enerji: 274 kcal

Protein: 5,97 g

Toplam yağ: 13 g

Karbonhidrat: 65,53 g

Lif: 33.9 g

Toplam şeker: 2.38 g

Kalsiyum: 632 mg

Demir: 11.83 mg

Magnezyum: 259 mg

Fosfor: 104 mg

Potasyum: 1020 mg

Sodyum: 277 mg

Çinko: 2.32 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.2 mg

Tiamin: 0.16 mg

Riboflavin: 0.22 mg

Niasin: 1.56 mg

B-6 Vitamini: 0,39 mg

Folat, DFE: 25 µg

B-12 Vitamini: 0µg

A Vitamini, RAE: 8 µg

A Vitamini, İÜ: 160 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 8.82 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 141.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 3,95 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.39 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 3.61 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0.25 g