Karnabahar yemeği nasıl yapılır? Karnabahar tarifi…

Kıymalı karnabahar yemeği özellikle kış aylarının en sağlıklı, en pratik ve doyurucu yemek tariflerinden biridir. Özellikle çocuklu ailelerin bol bol tüketmesi gerektiği uzmanlar tarafından söylenen karnabahar yemeği için harika bir tarif hazırladık. İşte kıymalı karnabahar malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Kıyması, salçası ve yumuşacık karnabaharları ile kış aylarının en favori sebze yemeklerinden biri olan karnabahar pratik olması sebebiyle de çalışan kişiler için hayat kurtarır nitelikte. Bilhassa evinde gelişim çağında küçük çocuğu bulunan ailelerin tercih ettiği ve uzaman tarafından da bol bol tüketilmesi gerektiği söylenen karnabahar çalışan kişiler içinde oldukça pratik bir tarif olması nedeniyle sık sık tercih ediliyor. İşte lezzetli mi lezzetli kıymalı karnabahar yemeği için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarif…

Kıymalı karnabahar yemeği için malzemeler

1 orta boy karnabahar

2 soğan

250 gr kıyma

2 kaşık salça

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kıymalı karnabaharın yapılışı

Öncelikle kıyma harcı için yeterli büyüklükteki bir tencerenin içine zeytinyağını koyun. Üzerine küp küp doğradığınız soğanları ilave edip kavurun. Ardından kıymayı koyun ve karıştırın. Kıyma da biraz kavrulduktan sonra salçasını ekleyin. En son baharatını da atın ve her tarafını alacak şekilde karıştırın. Tüm bunlardan sonra Üzerine göz kararı biraz su ekleyin ve biraz piştikten sonra ocaktan alın.

Bir başka geniş tencerenin içine küçük parçalara ayırdığınız karnabaharları dizin. Üzerine kıymalı harcı eşit şekilde dökün. Üzerine biraz su ilave ettikten sonra ağzını kapatın. Karnabaharlar yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.