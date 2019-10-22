Karnıyarık poğaça nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte karnıyarık poğaça tarifi…

Karnıyarık poğaça nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte karnıyarık poğaça tarifi…

Patlıcan yemeklerinin en sevileni karnıyarığa benzemesi ile ismini alan karnıyarık poğaça son günlerin trend hamur işleri arasında yer alıyor. Tarifi oldukça basit olan karnıyarık poğaçayı sabah kahvaltılarında tüketebilir, misafirlerinize değişik bir lezzet olarak sunabilirsiniz. Peki karnıyarık poğaça nasıl yapılır, içine hangi malzemeler koyulur?

Değişik lezzetleri tatmayı seviyorsanız karnıyarık poğaça tam size göre. Klasik poğaça tariflerinden uzak şekli ile karnıyarığa benzeyen bu hamur işini yapmak çok kolay. İşte karnıyarık poğaça tarifi…

KARNIYARIK POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Hamuru için;

3,5 – 4 su bardağı un

1 paket maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

2 çay bardağı süt

1 çay kaşığının ucuyla mahlep (isteğe göre)

1 adet yumurtanın akı (sarısı üstüne sürülecek)

İçi için:

250 gr kıyma

1 küçük boy soğan

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

KARNIYARIK POĞAÇA TARİFİ

Yoğurma kabına unu, mayayı, kullanacaksanız mahlebi, tuz ve şekeri koyup karıştırın. Süt, yumurta akı, sıvı yağ ve eritilmiş margarini ekleyerek yoğurun. Ele ve kaba yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamurun üstüne streç film kapatın ve 30 dakika kadar ılık bir yerde dinlendirin. Hamur mayalarınken sıvı yağı tavaya alın. Soğanı ve kıymayı, kıyma suyunu salıp çekinceye kadar kavurun.

Salçayı, tuz ve biberini ekleyin 1 dakika daha kavurup ocaktan alın. Mayalanan hamurdan mandalinadan biraz daha ufak parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Hafifçe unladığınız tezgahta elinizle hamuru açın ve iki yanına iki çizik atın. İki çiziğin ortasında kalan kısma kavurduğunuz kıymalı iç harcı koyun.

Bir ucunu diğer attığınız çiziğin içinden geçirin, diğer ucu da hamurun üstüne kapatın. Hazırladığınız poğaçaları 3-4 santim aralıklarla fırın tepsisine dizin.

Üstüne fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. 180 derece önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.