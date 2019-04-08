Karnıyarık tarifi: Karnıyarık nasıl yapılır?

Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karnıyarık, patlıcanın en lezzetli hallerinden biridir. Sebze ve et yemeğini bir arada görmek isteyenler için iyi bir seçenek olan karnıyarık özellikle yaz günlerinde çok tercih edilir. İşte karnıyarık malzemeleri ve tarifi…

Yazın gelmesiyle birlikte lezzetli patlıcanlarla nefis karnıyarıklar da yapılmaya başladı. Karnıyarık tarifi kimileri için zahmetli gelse de sizin için hazırladığımız bu pratik yapım ile zahmeti azaltıp lezzeti artırıyoruz. Taze patlıcanlar, nefis kıymalı harç ile birleşti ve harika bir yemek haline geliyor. Aynı zamanda karnıyarığın yanında ise pirinç pilavı ve cacık yapabilirsiniz. İşte muhteşem akşam menüsü ve karnıyarık tarifi…

KARNIYARIK MALZEMELERİ

5 adet patlıcan

250 gr kıyma

2 orta boy soğan

Maydanoz

1 kaşık salça ya da 3 domates

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

KARNIYARIK YAPILIŞI

Öncelikle alacalı soyduğunuz karnıyarıkları yaklaşık yarım saat tuzlu suda bekletin. Ardında iyice kurulayıp, bir fırça yardımı ile üzerine yağ sürün ve yanmaz tavada kızartın. Patlıcan çok yağ çektiği için tavaya dökmek yerine patlıcanların üzerine sürün. Ardında kızaran patlıcanları peçetenin üzerine koyun. Ve bir kenarından bıçakla kesip içini açın.

Başka bir tencerede soğanları yemeklik doğrayıp yağda kavurmaya başlayın. Pembeleşince üzerine kıymayı ekleyin. Biraz çevirdikten sonra salçayı ve baharatlarını da ekleyip pişirin. Bu harcı içini açtığınız patlıcanlara doldurun. Geniş bir tencereye aldığınız patlıcanlara 2 bardak salçalı su dökün ve pişmeye bırakın. Orta ateşte yarım saat piştikten sonra maydanoz ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun