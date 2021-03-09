Kars’ın geleneksel lezzeti: Tandırda kaz

Türkiye’nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars’ta, tandırda kaz pişirme geleneği devam ettiriliyor.

Evlerde saklanan kazlar pişirilmeden önce tandır hazırlanıyor. Bir süre tencerede pişirilen kaz, sonra tandıra asılıyor. Piştikçe eriyen yağ pilava damlayarak değerleniyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde 69 yaşındaki Gülyağı Deveci evine konuk olan misafirleri için tandırda kaz pişirdi.

“KAZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR”

Sabah erkenden yaktığı tandır kızana kadar tencerede pişirdiği kazı kıvamını alması, kızarması ve yağını pilava damlatması için tandıra asan Deveci, ninelerinden öğrendiği ve torunlarına miras bırakacağı tandır geleneğini anlattı:

“Bizde misafire kaz ikram etmek atalarımızdan beri gelen önemli bir gelenektir. Özellikle kazları tandırda pişiririz. Kaz bizim için çok değerlidir. Bakımı, beslenmesi ve büyütülmesi son derece zor ve meşakkatli olan kazlarımıza gözümüz gibi bakarız. Bugün de evimizde köyden gelen misafirlerimiz ve onlar için kaz hazırladık. Herkese afiyet olsun. ”

Kaz yetiştiricileri gurbetteki akrabalarına, evlerine gelecek olan misafirlere ve kendileri için ayırdıkları kazların dışında kalanları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. (DHA)