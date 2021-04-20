Karslı kadınlar tandırda ‘haçapuri’ yapıyor

Tandırda imece usulüyle pişirilen haçapuri, ramazanda iftar sofralarının da vazgeçilmezi olarak yerini alıyor.

Bulanık köyünde Suna Sarıçam’a ait tandır damında bir araya gelen Dünya Levent, Güldane Aydın ve gelinler Nurcan Aydın ile Songül Levent, haçapuri yanında ramazan hazırlıkları kapsamında erişte, sinor yufka ve tandır ekmeği de pişirdi.

Dedelerinin Artvin’den gelerek bu köye yerleştiklerini ifade eden Güldane Aydın, “Pideye benzeyen haçapuriyi yapmayı annemden öğrendim. İçinde peynir, yumurta ve soğan bulunuyor. Artvinin yöresel yemeğidir. Gürcüler de bu yemeği çok yapar ve severek yer. Ben de bu yemeği köy halkına onlar da yakınlarına tarif ederek birçok yere yayıldı” dedi.

Tandırı yakarak komşularını topladığını belirten Suna Sarıçam, “Ramazan, bayram ya da ekin zamanı tandırda toplanır birbirimize yardım ederek pastalar, keteler, ekmekler ve güzel yemekler hazırlarız. Tamamen organik olan yiyeceklerimizin kokusu bir köyü sarar. Tabii bunu köydeki tüm kadınlar aynı şekilde yapar. Ramazanda vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile” diye konuştu. (DHA)