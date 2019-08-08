Kavurma nasıl yapılır? İşte kavurma için gereken malzemeler…

Kavurma nasıl yapılır? İşte kavurma için gereken malzemeler…

Tüm İslam âleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kavurma tarifi internette en çok aranan yemek tarifleri arasına girdi. En güzel kavurma tarifini yaparak bayramda sevdiklerine muhteşem bir lezzet yaşatmak isteyenler buyurun ekran başına. İşte parmaklarınızı yiyeceğiniz kavurma tarifi…

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla mutfaklarda tatlı bir telaş başladı. Birbirinden lezzetli yemekleri, tatlıları yaparak bayramda sevdikleriyle birlikte güzel sofralar kurmak isteyenler hazırlıklara başlarken son günlerde internette en çok aranan tariflerden biri de kavurma oldu. Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi lokum gibi bir kavurmadan başkası olamaz. İşte sizin için hazırladığımız kavurma tarifi…

KAVURMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg koyun but (Kuşbaşı doğranmış)

-100 gr kuyruk yağı

-½ bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

KAVURMANIN TARİFİ

Öncelikle kuyruk yağını çok ince bir şekilde doğrayın ve bir tencerenin içine atarak yağını salana kadar kavurun. İçine iyice yıkayıp süzdüğünüz kuşbaşı etinizi ilave edin ve kısık ateşte kavurmaya devam edin. Et kendi suyunu salıp tekrar çekmeye başlayınca sıcak suyu ekleyin. Ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

Pişme esnasında ara sıra tencerenin kapağını açmadan sallayarak etleri ters düz edin. Etler yumuşayınca tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin yavaşça karıştırın ve altını kapatın.

Yanında şahane bir pirinç pilavı ve buz gibi bir ayranla birlikte etler sıcakken servis edin.

Afiyet olsun.