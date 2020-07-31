Kavurma nasıl yapılır? Kavurma tarifi: İşte gereken malzemeler…

Kurban bayramının olmazsa olmazı kavurmaya sofranızda yer vermek için tatlı bir telaş başladı. Son günlerin tarifi en çok araştırılan yemeklerinin başında kavurma geliyor. Kavurma nasıl pişirilir merak edenler kavurma tarifi haberimizde yer alıyor.

Kurban bayramında her sene olduğu gibi yine kurbanlar kesilecek, kavurma ise yine en çok tüketilecek yemek olacak. Kavurma tarifi arayan okuyucular için haberimizin sevdiklerine muhteşem bir lezzet yaşatmak için kavurma nasıl yapılır sorusunun yanıtı yer alıyor. İşte kavurma tarifi…

KAVURMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg koyun but (Kuşbaşı doğranmış)

-100 gr kuyruk yağı

-½ bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

KAVURMANIN TARİFİ

Öncelikle kuyruk yağını çok ince bir şekilde doğrayın ve bir tencerenin içine atarak yağını salana kadar kavurun. İçine iyice yıkayıp süzdüğünüz kuşbaşı etinizi ilave edin ve kısık ateşte kavurmaya devam edin. Et kendi suyunu salıp tekrar çekmeye başlayınca sıcak suyu ekleyin. Ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

Pişme esnasında ara sıra tencerenin kapağını açmadan sallayarak etleri ters düz edin. Etler yumuşayınca tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin yavaşça karıştırın ve altını kapatın.

Yanında şahane bir pirinç pilavı ve buz gibi bir ayranla birlikte etler sıcakken servis edin.

Afiyet olsun.