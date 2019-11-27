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Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi…
Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi…
Kayseri denince akla gelen en meşhur lezzetlerinden biri de Kayseri mantısıdır. Yapımı ustalık gerektiren Kayseri mantısı için gereken malzemeler ve tarifi haberimizde yer alıyor...
Gurme 27 Kasım 2019 - 21:13

KAYSERİ MANTISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamuru için:
3 su bardağı un
1 su bardağı su
1 adet yumurta
Tuz

İç malzemesi:
250 gram kıyma
1 adet kuru soğan
Pul biber
Karabiber
Tuz

Yoğurt sosu için:
1 kase yoğurt
3 diş sarımsak
Tuz

Salça sosu için:
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:
Pul biber
Nane

KAYSERİ MANTISI TARİFİ

Öncelikle hamur için unu yoğurma kabına alıp ortasını açarak tuzu ve yumurtayı ekleyin.

Suyu da azar azar ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamuru bezelere ayırın, üzerini örtün ve dinlenmeye bırakın.

Diğer taraftan soğanı rendeleyip acı suyunu süzün.

Kıymaya ekleyin.

Baharatlarını da koyup yoğurun.

Hamur bezelerini oklava yardımıyla az unla açın. Çok inceltmenize gerek yok.

Eşit şekilde önce yukarıdan aşağı sonra da soldan sağa dik olarak kesin. Küçük kareler oluşturun.

İçlerine yeteri kadar kıyma koyun ve köşelerinden birleştirin.

Kaynayan suya tuz ilave edin ve mantıları içine atıp pişirin.

Ara ara kontrol edin fazla yumuşamamasına özen gösterin.

Sarımsakları ezin yoğurda katın ve biraz suyla seyreltin.

Tereyağını tavaya koyun.

Eriyip kızınca salçayı koyun ve kavurun.

Biraz suyla açın ve bir taşım kaynatın.

Süzdüğünüz mantının üzerine önce yoğurdu ardından salçalı sosu dökün. Sıcak servis yapın.

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