Kayseri yağlaması nasıl yapılır? İşte yağlama tarifi ve gereken malzemeler…

Kayseri yağlaması nasıl yapılır? İşte yağlama tarifi ve gereken malzemeler…

Yağlama, Kayseri'ye özgü bir yemektir. Yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurttan oluşan yağlamanın yapımı bir hayli zahmetlidir. İşte yağlama tarifi ve gerekli malzemeler...

Yağlama nasıl yapılır? Yufkaların üst üste konup, her katın arasına bol sulu ve salçalı kıymanın konmasıyla yapılan nefis lezzet yağlama için gereken tüm bilgileri haberimizde derledik.

YAĞLAMA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

400 gram kıyma

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

1 adet iri domates

1 çorba kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

Kırmızı toz biber

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı yaş maya

Tuz

1 su bardağı ılık su

YAĞLAMA TARİFİ

Yoğurma kabına unu alın, ortasını açın, tuz ve maya ekleyin. Ilık suyu yavaş yavaş ilave edin ve hamuru yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğurma işlemine devam edin. Nemli bir bez altında 30 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı için soğan ve biberi ince ince kıyın. Yağ ilave ederek soteleyin, kıymayı koyun ve suyunu çekene kadar pişirin. Domatesi rendeleyin, eriyene kadar pişirin. İnce ince kıydığınız maydanozu, salçayı ve baharatları da ilave edin, hepsini 2 dakika daha pişirin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın ve tatlı tabağı büyüklüğünde açın. İşlemi tüm hamur bitene kadar devam ettirin, sonra iyi ısınmış tavada pişirin.

Pişen hamuru kendi büyüklüğünde bir tabağa yerleştirin. Üzerine hazırlanan harçtan tüm yüzeyini kaplayacak şekilde sürün. 5’er kat dizdikten sonra tüm malzeme bitene kadar işlemi devam ettirin.

Dizme işlemi bittikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli yağ gezdirin.