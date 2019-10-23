Kazandibi nasıl yapılır? Kolay kazandibi tarifi…

Pastanelerde yemeğe alışık olduğumuz ve hatta yemeden duramadığımız tatlardan biri olan kazandibi ilk bakışta çok zahmetli ve teferruatlı bir tatlı gibi durabilir. Ancak siz de mutfağınızda kolaylıkla yapabilesiniz diye kolay kazandibi tarifi hazırladık. İşte kazandibi nasıl yapılır diye soranlara kolay kazandibi tarifi…

Sütlü tatlıların en kavruğu olan kazandibi birçok kişi içinde en lezzetlisidir. Tatlıcılarda, pastanelerde bol bol yediğiniz kazandibini neden mutfağınızda yapmayasınız ki… Sanılanın aksine yapımı o kadar da zor olmayan kazandibi için ekstra pratik bir tarif hazırlayarak sizi mutfağa sokmaya teşvik ediyoruz. İşte kazandibi nasıl yapılır diye soranlardansanız kolay kazandibi tarifi…

Kolay kazandibi malzemeleri

-6 bardak süt

-3 kaşık pirinç unu

-3 kaşık mısır nişastası

-1 bardak toz şeker

-1 kaşık tereyağı

-4 kaşık pudra şekeri

-1 çay kaşığı tarçın

Kolay kazandibi tarifi



Öncelikle sütü, şekeri, pirinç ununu ve mısır nişastasını derin bir tencereye alın ve çırpma teli ile karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Daha sonra tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Önceden yağladığınız fırın tesisinin üzerine 4 kaşık pudra şekerini ve 1 kaşık tarçını serpin. Üzerine muhallebiden 2 kepçe dökün ve her yerinde eşit dağılmasını sağlayın.

Ardından tepsiyi ocakta çevire çevire karışımın yanmasını sağlayın. Sürekli çeviriyor olmanız önemli, eşit şekilde yanmalı. Yakma işlemi bitince üzerine kalan muhallebiyi dökün ve spatula ile rulo yapın. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.