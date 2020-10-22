Kebap tartışması yeniden alevlendi

Şanlıurfa ve Adanalı kebapçılar arasında en lezzetli kebabın kendilerine ait olduğu iddiasıyla yıllardır süren rekabet yeniden alevlendi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş'un kebap açıklamalarının ardından, Adanalılar bir kez daha 'hodri meydan' dedi. Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, Karakuş'un açıklamalarının üzücü olduğu söyledi.

Türkiye’nin sevilen ve bilinen lezzetlerinden kebap hem vatandaşların hem de turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yaygın olarak acılısına ‘Adana kebabı’, acısızına ise ‘Urfa kebabı’ denilen lezzet, adını aldığı iki il arasında zaman zaman da rekabete sahne oluyor. Her iki ildeki kebap ustaları, en lezzetli kebabın, kendi şehirlerine ait olduğunu ifade ediyor.

Yemek kültürüyle ön plana çıkan ve kendine özgü lezzetleriyle tanınan Adana’da şehrin simge yemeklerinden olan ‘Adana kebabı’, 2005 yılında tescillenip, coğrafi işaret aldı. Yine et yemekleriyle ünlü olan Şanlıurfa’da 5 et yemeği coğrafi işaret alarak tescillenip, listedeki yerini aldı.

Geçen günlerde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş’un Şanlıurfa’nın 5 tescilli yemeğiyle bu konuda birinci olduğunu ve en lezzetli kebabın bu şehirde yeneceği açıklamasıyla birlikte tartışma, yeniden alevlendi.

Şanlıurfalı kebap ustaları, kuzu etinden yapılan ve baharat eklenmeden sadece tuz ile yoğrulup servis edilen kebabın, sadece Adana değil, Türkiye’nin her ilinde yapılandan daha lezzetli olduğunu savundu. Ustalar, közde pişirilerek hazırlanan Urfa kebabını her zaman savunacaklarını ifade ederek rakip illerin ustalarına meydan okudu.

“KEBAP DEYİNCE AKLA ŞANLIURFA GELİYOR”

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, “Şanlıurfa, coğrafi işaretlerinde de birinci sırada yer alıyor. Şehrimize ait 5 kebap çeşidimizin tescilini almış bulunmaktayız. Şu anda ‘Adana kebap’ kendine has olarak yapılıyor. O kebap da Türkiye’mizin bir değeri olarak kabul ediliyor. Her yörenin kendine göre bir damak zevki bulunmaktadır” dedi.

Peltek, sözlerine şöyle devam etti:

* Haşhaş kebabı denilince bu yöremizin özelliğinden olan üveyz koyunlarından, erkek kuzudan ve sağ boşluğundan alınarak, zırh bıçağıyla çekilerek hazırlanan müthiş bir lezzettir. Bunun özelliği içine sadece tuz koymaktır. Bu kebapta başka bir baharat kullanılmaz. Bizim burada yetişen hayvanlarımızın beslendiği alanlar, bu yörenin doğal bitki çeşitlerini Karacadağ ve Tektek dağlarından beslenen koyunlardan yapılan bir kebap türümüzdür.

“TÜRKİYEDE KEBAP LİDERİ ŞANLIURFA”

* Bizim şu an patlıcanlı, soğanlı, haşhaş, ciğer ve kazan kebabıyla bu mutfağımız çok zengindir. Tabi ki bu bölgede yöresel besinlerle hazırlanan bu kebaplar lezzetli olacaktır. Türkiye´nin ve dünyanın her tarafında Urfa kebabı olarak biliniyor. Bizim burada arzu ettiğimiz bu kebaplarla pazar payını artırmaya çalışacağız. Burada bu kebabı yiyen ziyaretçilerimiz daha sonra bizlere dönerek bu lezzeti başla yerlerde bulamadıklarını söylüyorlar.

“ADANA KEBABI’NI KIYASLAMAK YANLIŞ”

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ise, ‘Adana kebabı’nın diğer kebap türleriyle kıyaslanmaması gerektiğini belirterek, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş’un açıklamalarının üzücü olduğunu söyledi.

Şefik Aslan, 2005 yılında ‘Adana kebabı’nın tescillendiğini ve tüm dünyada saygı duyulan, tüketilen bir yemek olduğunu vurguladı. Aslan, “Adana kebabını kıyaslamak en başta bir yanlıştır. Herkesin yemeğine saygımız var ama bu tür tartışmalara Adanalılara alet etmemek gerekir” dedi.

“HANGİ KENTE GİRİŞ-ÇIKIŞ FAZLA OLUYOR, ARAŞTIRILSIN”

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın ise “Onların kendine özgü güzel yemeklerine saygı duyarız ama ‘Adana kebabı’ bambaşka bir şey. Buraya Kenya’dan, Avusturalya’dan, Lübnan’dan kısacası dünyanın her yerinden insanlar kebap yemek için akın ediyor. Eğer en lezzetli kebap Şanlıurfa’da yenseydi oraya akın ederlerdi. Bu tür sözlerin söylenmemesi gerekir. İnsanlar kebap yemek için en çok hangi kente giriş-çıkış yapıyor? Araştırılsın” diye konuştu. (DHA)