Keçiboynuzu kaç kalori? Keçiboynuzunun besin değerleri ve kalorisi

Keçiboynuzu pek çok besin maddesi ve antioksidan bakımından zengindir ve kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Keçiboynuzu ayrıca lif bakımından oldukça zengin olduğu için, aşırı yemek yeme isteğini azaltabilir ve bu nedenle kilo vermek isteyenler için ideal bir besin kaynağıdır. Peki keçiboynuzu kaç kaloridir? Keçiboynuzunun besin değerleri ve kalorisi…
KEÇİBOYNUZU KAÇ KALORİDİR: 100 gram keçiboynuzu yaklaşık 222 kcal’dir.
KEÇİBOYNUZUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram keçiboynuzunda aşağıdakiler bulunur:
Su: 3.58 g
Enerji: 222 kcal
Protein: 4.62 g
Toplam yağ: 0.65 g
Karbonhidrat: 88,88 g
Lif: 39,8 g
Toplam şeker: 49.08 g
Kalsiyum: 348 mg
Demir: 2.94 mg
Magnezyum: 54 mg
Fosfor: 79 mg
Potasyum: 827 mg
Sodyum: 35 mg
Çinko: 0.92 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.2 mg
Tiamin: 0.05 mg
Riboflavin: 0.46 mg
Niasin: 1.9 mg
B-6 Vitamini: 0,37 mg
Folat, DFE: 29 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 1 µg
A Vitamini: 14 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.63 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.2 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.22 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg