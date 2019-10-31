Keçiboynuzu kaç kalori? Keçiboynuzunun besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de keçiboynuzudur. İşte keçiboynuzunun besin değerleri ve kalorisi...

Keçiboynuzu pek çok besin maddesi ve antioksidan bakımından zengindir ve kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Keçiboynuzu ayrıca lif bakımından oldukça zengin olduğu için, aşırı yemek yeme isteğini azaltabilir ve bu nedenle kilo vermek isteyenler için ideal bir besin kaynağıdır. Peki keçiboynuzu kaç kaloridir? Keçiboynuzunun besin değerleri ve kalorisi…

KEÇİBOYNUZU KAÇ KALORİDİR: 100 gram keçiboynuzu yaklaşık 222 kcal’dir.

KEÇİBOYNUZUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram keçiboynuzunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 3.58 g

Enerji: 222 kcal

Protein: 4.62 g

Toplam yağ: 0.65 g

Karbonhidrat: 88,88 g

Lif: 39,8 g

Toplam şeker: 49.08 g

Kalsiyum: 348 mg

Demir: 2.94 mg

Magnezyum: 54 mg

Fosfor: 79 mg

Potasyum: 827 mg

Sodyum: 35 mg

Çinko: 0.92 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.2 mg

Tiamin: 0.05 mg

Riboflavin: 0.46 mg

Niasin: 1.9 mg

B-6 Vitamini: 0,37 mg

Folat, DFE: 29 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini: 14 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.63 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.2 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.22 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg