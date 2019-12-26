Kek tarifleri… Değişik kek tarifleri ve gerekli malzeme listesi

Kek, canınız tatlı çektiği zaman yapılabilecek en pratik lezzetlerden biridir. Ancak sürekli aynı keki yiyor olmak bazen sıkabilir. Bunun için değişik kek tarifleri arayanlar olabilir. İşte kek tarifleri arayanlar için bir araya topladığımız birbirinden lezzetli çözümler. İşte kek tarifleri ve ayrıntılı yapılışları…

Çayın yanında olsa da yesek dediğiniz ilk şey muhtemelen bir kektir. Mutfağınızda en pratik şekilde yapabileceğiniz tatlılardan biri olan kek için daha değişik ve yeni tarifler arayanlar için şahane bir haber hazırladık. Değişik kek tarifleri ile birbirinden lezzetli ve güzel kek tarifi elinizin altında olacak. İşte kek tarifleri ve ayrıntılı yapılışları…

Tarçınlı bardak keki

Mikrodalga fırında dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz hem pratik hem lezzetli bir kek tarifi…

Tarçınlı bardak keki malzemeleri

-2 kaşık elma püresi

-1 kaşık sıvı yağ

-1 kaşık kreması alınmış süt

-¼ çay kaşığı vanilin

-4 kaşık un

-2,5 çay bardağı esmer şeker

-¾ çay kaşığı tarçın

-¼ çay kaşığı kabartma tozu

-1/8 çay kaşığı tuz

-1 kaşık yumuşak krem peynir

-2 kaşık pudra şekeri

-1 çay kaşığı süt

Tarçınlı bardak keki yapılışı

Krem peyniri, pudra şekeri ve sütü pürüzsüz hale gelene kadar mikserle çırpın. Kekin tüm malzemelerini bir fincana koyun. Arından bir çatalla iyice karıştırın. Karışımı mikrodalga fırında yüksek güçte 1 dakika pişirin ve kek pişmiş mi diye kontrol edin. Üzerine sosu dökün.

Afiyet olsun.

Islak kek tarifi…

Islak kek deyip geçmeyin. Tüm kakao ihtiyacınızı karşılayacak muhteşem bir tarif… Tarif için tıklayınız!

Unsuz kek tarifi…

Çeşitli nedenlerden dolayı un tüketemeyenleri kekten mahrum mu bırakalım! Tarif için tıklayınız!

Ispanaklı kek tarifi

Ispanaktan kek mi olur demeyin yaptık oldu… Tarif için tıklayınız!