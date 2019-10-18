Kekik kaç kalori? Kekiğin besin değerleri ve kalorisi

Doğada 350’den fazla çeşidi bulunan kekik, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, manganez ve selenyum bakımından oldukça zengindir. Ayrıca kekik; B vitamini kompleksi, beta karoten, A, C ve E vitaminleri, Omega 3 yağ asitleri, folik asit içermektedir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kekiktir. İşte kekiğin besin değerleri ve kalorisi…
KEKİK KAÇ KALORİDİR: 100 gram kekik yaklaşık 101 kaloridir.
KEKİĞİN BESİN DEĞERLERİ
100 g kekikte aşağıdakiler bulunur:
Su: 65.11 g
Enerji: 101 kcal
Protein: 5.56 g
Toplam Yağ: 1.68 g
Karbonhidrat: 24.45 g
Lif: 14 g
Kalsiyum: 405 mg
Demir: 17.45 mg
Magnezyum: 160 mg
Fosfor: 106 mg
Potasyum: 609 mg
Sodyum: 9 mg
Çinko: 1,81 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 160.1 mg
Tiamin: 0.05 mg
Riboflavin: 0,47 mg
Niasin: 1.82 mg
B-6 Vitamini: 0.35 mg
Folat, DFE: 45 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 238 µg
A Vitamini, İÜ: 4751 İÜ
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,47 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,53 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg