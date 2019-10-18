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Kekik kaç kalori? Kekiğin besin değerleri ve kalorisi
Kekik kaç kalori? Kekiğin besin değerleri ve kalorisi
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki kekik kaç kaloridir? Kekiğin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 18 Ekim 2019 - 12:42

Doğada 350’den fazla çeşidi bulunan kekik, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, manganez ve selenyum bakımından oldukça zengindir. Ayrıca kekik; B vitamini kompleksi, beta karoten, A, C ve E vitaminleri, Omega 3 yağ asitleri, folik asit içermektedir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kekiktir. İşte kekiğin besin değerleri ve kalorisi…

KEKİK KAÇ KALORİDİR: 100 gram kekik yaklaşık 101 kaloridir.

KEKİĞİN BESİN DEĞERLERİ

100 g kekikte aşağıdakiler bulunur:

Su: 65.11 g
Enerji: 101 kcal
Protein: 5.56 g
Toplam Yağ: 1.68 g
Karbonhidrat: 24.45 g
Lif: 14 g
Kalsiyum: 405 mg
Demir: 17.45 mg
Magnezyum: 160 mg
Fosfor: 106 mg
Potasyum: 609 mg
Sodyum: 9 mg
Çinko: 1,81 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 160.1 mg
Tiamin: 0.05 mg
Riboflavin: 0,47 mg
Niasin: 1.82 mg
B-6 Vitamini: 0.35 mg
Folat, DFE: 45 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 238 µg
A Vitamini, İÜ: 4751 İÜ
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,47 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,53 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg

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Son güncelleme: 12:45 - 18.10.2019
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