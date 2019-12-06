Kemalpaşa tarifi… Kolay Kemalpaşa tatlısı

Bayramların, misafir ikramlıklarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez tatlılarından biri olan Kemalpaşa tatlısı için kolları sıvayıp mutfağa geçmenin tam zamanı. İşte tadına doyum olmayan her dönemin en favorisi Kemalpaşa tatlısı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Adını Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden alan ve Türkiye'nin her yerinde en favori lezzetlerden biri olan Kemalpaşa tatlısı, şimdilerde marketlerde kurutulmuş olarak satılsa da Mustafakemalpaşa ilçesinde hala günlük peynir ilavesiyle tam da olması gerektiği gibi üretiliyor. Bu muhteşem lezzeti evinize yapmaya ne dersiniz. İşte Kemalpaşa tatlısı ve ayrıntılı tarifi…

Kemalpaşa tatlısı malzemeleri

-1 tane yumurta

-½ bardak sıvı yağ

-½ bardak yoğurt

-1 bardak irmik

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1 bardak un

Şerbeti için;

-3 bardak su

-3 bardak toz şeker

-1 tatlı kaşığı limon suyu

Kemalpaşa yapılışı

Öncelikle şerbet için gerekli malzemeleri tencereye koyun ve kaynatın. Ardından soğumaya bırakın. Geniş bir kabın içine yumurtayı kırın. Üzerine sıvı yağı ekleyin. Karıştırdıktan sonra yoğurdu, irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam alınca küçük parçalar koparıp fırın tepsisine yerleştirin. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarttığınız kurabiyelerin üzerine soğuyan şerbeti bolca dökün. 1-2 saat dinlendirin. Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.