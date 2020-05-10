Kemalpaşa Tatlısı tarifi: Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır? Nefis Kemalpaşa tarifi için gerekli malzemeler…

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan Kemalpaşa Tatlısı, yapımının pratikliği sebebiyle sıklıkla tercih edilen tatlıların başında geliyor. Lezzeti ile birçok yemek sonrasında tercih edilen Kemalpaşa Tatlısı, yapımının kolaylığıyla da dikkat çekiyor. İşte nefis Kemalpaşa Tatlısı yapımı ve gerekli malzemeler…

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri de Kemalpaşa Tatlısı… Özellikle lokantaların menülerinde sıklıkla kendine yer bulan Kemalpaşa Tatlısını evde de kolayca yapabilir… İşte nefis Kemalpaşa Tatlısı için gerekli malzemeler…

KEMALPAŞA TATLISI İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

300 gram tuzsuz beyaz peynir

8 yemek kaşığı un

8 yemek kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu



KEMALPAŞA TATLISININ YAPILIŞI

Kemalpaşa tatlısının hamurunu hazırlamak için; derin bir karıştırma kabında tuzsuz beyaz peyniri rendeleyin. Yumurtaları katıp, rendelenmiş tuzsuz beyaz peynirle birlikte krema halini alana kadar elinizle karıştırın. İrmik, elenmiş un ve kabartma tozu kattığınız hamuru kıvam alana kadar yoğurun. Yumuşak bir kıvamda olan yağsız hamuru cevizden biraz daha küçük olacak şekilde parçalara ayırın. Elinizle yuvarladığınız hamurları, tabanını yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kemalpaşa tatlılarını, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

ŞERBETİNİN YAPILIŞI

Tatlının şerbeti için; su ve toz şekeri tencereye alın. Toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını kısık ateşte kaynamaya bırakın. Şerbet içinde şişmesi ve yumuşaması için ters yüz ederek 10 dakika daha pişirdiğiniz tatlıları dikkatli bir şekilde servis tabağına alın.