Kemikli etli kuru fasulye tarifi… Etli kuru fasulye nasıl yapılır?

Havalar soğumaya başladığına göre kuru fasulye de artık sofralarımızda daha çok yer almaya başlayabilir. Bugün sizin için kemikli etli kuru fasulye tarifi veriyoruz. Etli kuru fasulye besleyici ve lezzetli yemeklerimizin başını çekerken henüz daha hiç yapmamışlar için en pratik tarifi hazırladık. İşte kemikli etli kuru fasulye malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Bakliyatların zengin besin kaynağı olduğu protein ve karbonhidrat ihtiyacımız için sık sık gidermemiz gerektiği herkes tarafından bilinir. Soğukların da kendini iyiden iyiye kendini göstermesiyle özellikle kuru fasulye yemeği sofralarda yerini bulmaya başladı. İster sade, ister etli, ister pastırmalı dilediğiniz gibi yapabileceğiniz yemek için biz bugün size kemikli etli kuru fasulye tarifi vereceğiz. İşte etli kuru fasulye için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Etli kuru fasulye malzemeleri

-2 bardak kuru fasulye

-Kemikli et

-1 soğan

-1 kaşık domates salçası

-1 kaşıktan biraz az biber salçası

-Zeytinyağı

-6 bardak su

-Tuz

Etli kuru fasulye yapılışı

Öncelikle kuru fasulyeler akşamdan suya konularak ıslatılır. Daha sonra düdüklü tencerenin içine yağ ile birlikte soğanları ekleyin biraz kavurun. Üzerine salçayı da ekleyin. Daha sonrada etlerinizi ekledikten sonra hafifi çevirip fasulyeleri koyun. Suyunu ve tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatıp yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun.