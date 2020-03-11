Kepek ekmeği kaç kalori? Kepek ekmeğinin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de kepekli ekmektir. Peki, kepek ekmeği kaç kaloridir? 100 gram kepekli ekmeğim kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Kepekli ekmek içerisinde zengin vitamin ve mineral barındırmanın yanı sıra yüksek lif ve posa içeren, diyet dönemlerinde başta olmak üzere sağlıklı beslenme listelerinin pek çoğunda tercih edilen bir ekmek türüdür. Yüksek kilo veya diyabet gibi rahatsızlıklara sahip olan bireylerin dışında herhangi bir sağlık problemine sahip olmayan insanların da tüketmesinin tavsiye edildiği kepekli ekmek kaç kaloridir? İşte kepekli ekmeğin besin değerleri…

KEPEKLİ EKMEK KAÇ KALORİDİR: 100 gram kepek ekmeği yaklaşık 247 kaloridir.

KEPEKLİ EKMEĞİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kepekli ekmekte aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 247 kcal

Toplam Yağ: 3,4 g

Doymuş Yağ: 0,7 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0,6 g

Tekli Doymamış Yağ: 1,6 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 400 mg

Potasyum: 248 mg

Karbonhidrat: 41 g

Lif: 7 g

Şeker: 6 g

Protein: 13 g

A Vitamini: 3 IU

C Vitamini: 0 mg

Kalsiyum: 107 mg

Demir: 2,4 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0,2 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 82 mg