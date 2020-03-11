Kepek ekmeği kaç kalori? Kepek ekmeğinin besin değerleri ve kalorisi…

Kepekli ekmek içerisinde zengin vitamin ve mineral barındırmanın yanı sıra yüksek lif ve posa içeren, diyet dönemlerinde başta olmak üzere sağlıklı beslenme listelerinin pek çoğunda tercih edilen bir ekmek türüdür. Yüksek kilo veya diyabet gibi rahatsızlıklara sahip olan bireylerin dışında herhangi bir sağlık problemine sahip olmayan insanların da tüketmesinin tavsiye edildiği kepekli ekmek kaç kaloridir? İşte kepekli ekmeğin besin değerleri…
KEPEKLİ EKMEK KAÇ KALORİDİR: 100 gram kepek ekmeği yaklaşık 247 kaloridir.
KEPEKLİ EKMEĞİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram kepekli ekmekte aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 247 kcal
Toplam Yağ: 3,4 g
Doymuş Yağ: 0,7 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,6 g
Tekli Doymamış Yağ: 1,6 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 400 mg
Potasyum: 248 mg
Karbonhidrat: 41 g
Lif: 7 g
Şeker: 6 g
Protein: 13 g
A Vitamini: 3 IU
C Vitamini: 0 mg
Kalsiyum: 107 mg
Demir: 2,4 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,2 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 82 mg