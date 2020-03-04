Kerevizin besin değerleri ve kalorisi… Kereviz kaç kalori?

Kereviz, kilo vermek isteyenlerin diyet listesine gönül rahatlığı ile ilave edeceği sağlıklı bir sebzedir, çünkü kalorisi düşüktür. Süper besinlerden biri olarak kabul edilen kerevizin düzenli olarak tüketilmesi,vücut için gerekli mineralleri, vitaminleri ve hayati besinleri sağlayabilir. Şimdi kerevizin besin değerleri ve kalorisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…Kereviz kaç kaloridir? İşte cevabı…
KEREVİZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kereviz yaklaşık 14 kaloridir.
KEREVİZİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram kerevizde aşağıdakiler bulunur:
Su: 95,43 g
Enerji: 14 kcal
Protein: 0,69 g
Toplam yağ: 0.17 g
Karbonhidrat: 2,97 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 1,34 g
Kalsiyum: 40 mg
Demir: 0.2 mg
Magnezyum: 11 mg
Fosfor: 24 mg
Potasyum: 260 mg
Sodyum: 80 mg
Çinko: 0.13 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 3.1 mg
Tiamin: 0.02 mg
Riboflavin: 0,06 mg
Niasin: 0.32 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 36 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 22 µg
A Vitamini, İÜ: 449 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.27 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 29.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg