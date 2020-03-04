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Kerevizin besin değerleri ve kalorisi… Kereviz kaç kalori?
Kerevizin besin değerleri ve kalorisi… Kereviz kaç kalori?
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki dünya mutfaklarında sıklıkla kullanılan kereviz kaç kaloridir? Kerevizin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 4 Mart 2020 - 11:53

Kereviz, kilo vermek isteyenlerin diyet listesine gönül rahatlığı ile ilave edeceği sağlıklı bir sebzedir, çünkü kalorisi düşüktür. Süper besinlerden biri olarak kabul edilen kerevizin düzenli olarak tüketilmesi,vücut için gerekli mineralleri, vitaminleri ve hayati besinleri sağlayabilir. Şimdi kerevizin besin değerleri ve kalorisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…Kereviz kaç kaloridir? İşte cevabı…

KEREVİZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kereviz yaklaşık 14 kaloridir.

KEREVİZİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kerevizde aşağıdakiler bulunur:

Su: 95,43 g
Enerji: 14 kcal
Protein: 0,69 g
Toplam yağ: 0.17 g
Karbonhidrat: 2,97 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 1,34 g
Kalsiyum: 40 mg
Demir: 0.2 mg
Magnezyum: 11 mg
Fosfor: 24 mg
Potasyum: 260 mg
Sodyum: 80 mg
Çinko: 0.13 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 3.1 mg
Tiamin: 0.02 mg
Riboflavin: 0,06 mg
Niasin: 0.32 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 36 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 22 µg
A Vitamini, İÜ: 449 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.27 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 29.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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