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Kestane kaç kalori? Kestanenin besin değerleri ve kalori miktarı
Kestane kaç kalori? Kestanenin besin değerleri ve kalori miktarı
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de kestanedir. Peki, 100 gram kestane kaç kaloridir? Kestanenin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 23 Ekim 2019 - 12:29

Kestane ılıman iklimleri seven ve ağaçlarda yetişen bir meyvedir. Sonbahar aylarından başlayarak, kış sonuna kadar tezgahlarda ve sokak satıcılarının arabalarında gördüğümüz kestane, C vitamini ile B1 ve B2 vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Sağlıklı lifler bakımından da zengin olan kestane, kontrollü tüketilmesi tavsiye edilen bir besindir. Çünkü kalori değeri yüksektir. Peki, kestane kaç kaloridir?

KESTANE KAÇ KALORİ?

100 gram kestane yaklaşık 131 kaloridir. Aynı zamanda 3 kestane 1 dilim ekmek yerine geçiyor.

KESTANENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kestanede aşağıdakiler bulunur:

Su: 68,15 g
Enerji: 131 kcal
Protein: 2 g
Toplam lipit (yağ) [g] 1,38
Karbonhidrat, fark olarak [g] 27,76
Kalsiyum, Ca [mg] 46
Demir, Fe [mg] 1.73
Magnezyum, Mg [mg] 54
Fosfor, P [mg] 99
Potasyum, K [mg] 715
Sodyum, Na [mg] 27
Çinko, Zn [mg] 0.25
C vitamini, toplam askorbik asit[mg] 26,7
Tiamin [mg] 0.15
Riboflavin [mg] 0.1
Niasin [mg] 0.73
B-6 Vitamini [mg] 0.23
Folat, DFE [µg] 38
B-12 Vitamini [µg] 0
A Vitamini, RAE [µg] 1
A Vitamini, İÜ [İÜ] 17
D Vitamini (D2 + D3) [µg] 0
D vitamini [IU] b0
Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0.26
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış[g] 0,48
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0,55
Kolesterol [mg] 0

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