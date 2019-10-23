Kestane kaç kalori? Kestanenin besin değerleri ve kalori miktarı

Kestane ılıman iklimleri seven ve ağaçlarda yetişen bir meyvedir. Sonbahar aylarından başlayarak, kış sonuna kadar tezgahlarda ve sokak satıcılarının arabalarında gördüğümüz kestane, C vitamini ile B1 ve B2 vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Sağlıklı lifler bakımından da zengin olan kestane, kontrollü tüketilmesi tavsiye edilen bir besindir. Çünkü kalori değeri yüksektir. Peki, kestane kaç kaloridir?
KESTANE KAÇ KALORİ?
100 gram kestane yaklaşık 131 kaloridir. Aynı zamanda 3 kestane 1 dilim ekmek yerine geçiyor.
KESTANENİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram kestanede aşağıdakiler bulunur:
Su: 68,15 g
Enerji: 131 kcal
Protein: 2 g
Toplam lipit (yağ) [g] 1,38
Karbonhidrat, fark olarak [g] 27,76
Kalsiyum, Ca [mg] 46
Demir, Fe [mg] 1.73
Magnezyum, Mg [mg] 54
Fosfor, P [mg] 99
Potasyum, K [mg] 715
Sodyum, Na [mg] 27
Çinko, Zn [mg] 0.25
C vitamini, toplam askorbik asit[mg] 26,7
Tiamin [mg] 0.15
Riboflavin [mg] 0.1
Niasin [mg] 0.73
B-6 Vitamini [mg] 0.23
Folat, DFE [µg] 38
B-12 Vitamini [µg] 0
A Vitamini, RAE [µg] 1
A Vitamini, İÜ [İÜ] 17
D Vitamini (D2 + D3) [µg] 0
D vitamini [IU] b0
Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0.26
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış[g] 0,48
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0,55
Kolesterol [mg] 0