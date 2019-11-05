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Keten tohumu kaç kalori? Keten tohumunun besin değerleri ve kalorisi
Keten tohumu kaç kalori? Keten tohumunun besin değerleri ve kalorisi
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki keten tohumu kaç kaloridir? Keten tohumunun besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 5 Kasım 2019 - 11:49

Dünyanın en sağlıklı gıdaları arasında keten tohumu, büyük bir diyet lifi ve bitki bazlı protein kaynağıdır. Keten tohumu sıfır kolesterol içerir. Alfa-linolenik asit, omega-3 yağ asitleri ve liganlar bakımından zengindirler. Bu tohumlarda bulunan mineraller arasında tiamin, manganez ve magnezyum bulunur. Ayrıca zengin bir C ve B6 vitamini, kalsiyum, demir, potasyum ve sodyum kaynağıdır. Bu besinler kanser, diyabet ve kardiyovasküler problemlere karşı koruma sağlayabilir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de keten tohumudur. İşte keten tohumunun besin değerleri ve kalorisi…

KETEN TOHUMU KAÇ KALORİDİR: 100 gram keten tohumu yaklaşık 534 kaloridir.

KETEN TOHUMUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 g keten tohumunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 6.96 g
Enerji: 534 kcal
Protein: 18.29 g
Toplam yağ: 42.16 g
Karbonhidrat: 28.88 g
Lif: 27.3 g
Toplam şeker: 1.55 g
Kalsiyum: 255 mg
Demir: 5.73 mg
Magnezyum: 392 mg
Fosfor: 642 mg
Potasyum: 813 mg
Sodyum: 30 mg
Çinko: 4.34 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.6 mg
Tiamin: 1.64 mg
Riboflavin: 0.16 mg
Niasin: 3.08 mg
B-6 Vitamini: 0,47 mg
Folat, DFE: 87 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 0 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.31 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 µg
K Vitamini (filokinon): 4.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 3.66 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 7.53 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 28.73 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 11:50 - 05.11.2019
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