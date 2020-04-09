Ketojenik ekmek nasıl yapılır? İşte Ketojenik ekmek tarifi ve malzemeleri…

Kültürümüzün önemli yiyeceklerinden olan ekmeği daha sağlıklı bir şekilde tüketmek isteyenler son dönemde ketojenik ekmeğe yöneliyor. Peki evde ekmek nasıl yapılır, makinasız şekilde evde kolay ve lezzetli ekmek nasıl yapılır. İşte ketojenik ekmek tarifi…
KETOJENİK EKMEK TARİFİ
MALZEMELER:
150 gr fındık
3 yumurta
50 gr tereyağ
3 gr kabartma tozu
KETOJENİK EKMEK NASIL YAPILIR?
3 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın. Tereyağı eritin.
Blendırın içine fındık ve kabartma tozunu ekleyin. Toz kıvamına gelene kadar blendırda çekin.
3 yumurtanın sarısını ve eritilmiş tereyağı ekleyerek iyice karıştırın.
Ayrı bir kapta yumurta beyazını iyice kabarıp, beyazlayıncaya kadar çırpın.
Hamurun içine önce yarısını ekleyip karıştırın.
Ardından kalanını da ekleyip çok az daha karıştırın. Yoğunluğu kek hamuru gibi olmalı.
Kalıba döküp üzerine susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dk pişirin. 10 dk soğumaya bırakıp kalıptan çıkarın.