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Ketojenik ekmek nasıl yapılır? İşte Ketojenik ekmek tarifi ve malzemeleri…
Ketojenik ekmek nasıl yapılır? İşte Ketojenik ekmek tarifi ve malzemeleri…
Sağlıklı bir şeyler yemek ya da farklı bir lezzet tarifi denemek istiyorsanız ketojenik ekmek tam size göre. Besleyici olmasının yanı sıra evde hazırlamasının da mümkün olduğu ketojenik ekmeğin püf noktaları, hazırlanması ve tarifi haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte ketojenik ekmek nasıl yapılır sorusunun yanıtı...
Gurme 9 Nisan 2020 - 17:31

Kültürümüzün önemli yiyeceklerinden olan ekmeği daha sağlıklı bir şekilde tüketmek isteyenler son dönemde ketojenik ekmeğe yöneliyor. Peki evde ekmek nasıl yapılır, makinasız şekilde evde kolay ve lezzetli ekmek nasıl yapılır. İşte ketojenik ekmek tarifi…

KETOJENİK EKMEK TARİFİ

MALZEMELER:

150 gr fındık

3 yumurta

50 gr tereyağ

3 gr kabartma tozu

KETOJENİK EKMEK NASIL YAPILIR?

3 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın. Tereyağı eritin.

Blendırın içine fındık ve kabartma tozunu ekleyin. Toz kıvamına gelene kadar blendırda çekin.

3 yumurtanın sarısını ve eritilmiş tereyağı ekleyerek iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta beyazını iyice kabarıp, beyazlayıncaya kadar çırpın.

Hamurun içine önce yarısını ekleyip karıştırın.

Ardından kalanını da ekleyip çok az daha karıştırın. Yoğunluğu kek hamuru gibi olmalı.

Kalıba döküp üzerine susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dk pişirin. 10 dk soğumaya bırakıp kalıptan çıkarın.