Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, İpek Yolu Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen 'Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor' projesi kapsamında farklı illerden gelen turizm acenteleri ve rehberler ağırlanarak, kent gastronomisi tanıtıldı.

Bereketli toprakları, asırlık ağaçları, tarihi eserleri, camileri, türbeleri, konakları, çeşmeleri, 4 bin yıllık tarihe sahip olan zeytini ile zeytinyağı ve bin bir çeşit yöresel yemekleriyle Güneydoğu’nun incisi Kilis, turizm profesyonellerini ağırladı.

TURSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ile birlikte farklı illerden gelecek olan turizm acentelerini ve rehberlerini misafir eden Kilis, yöresel mutfağı ve tüm tarihi değerleriyle gastronomi turizminden payına düşeni almaya çalışıyor.

“240’TAN FAZLA YEMEK ÇEŞİDİ VAR”

Bilir, Kilis’e gelmeden önce farklı önyargıları bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

* Kilis sınırda olan bir ilimiz olması nedeniyle güvenlik endişemiz vardı. Kilis’e geldiğimizden itibaren ön yargılarımız tamamen ortadan kalkmıştır. Çok güvenli bir şekilde gezimizi, seyahatimizi gerçekleştirdik.

* Kilis’e geldikten sonra birçok yönünü öğrendim. Kilis’in tarihten beri tamamen bir gastronomi şehri olduğunu, bir yemek kültürü olduğunu, mutfak kültürünün olduğunu, çok derin ve güçlü olduğunu gördüm.

* Yetkililerden 240’tan fazla yemek çeşidinin olduğunu öğrendik. İki gündür de 20-30 tanesini tatma fırsatı bulduk. Hepsi birbirinden farklı lezzetli (İHA)