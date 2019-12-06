Kilis pie nasıl yapılır? İşte Kilis pie yemeği tarifi…

Lezzetine doyum olmayacak bir yemek yapmak isteyenler için Kilis pie deneyebilirler. İster öğlen ister akşam yemeğinde yiyin tadına doyamayacağınız bir yemek olan Kilis Pie sofranızı donatmanız için harika bir seçenek. Peki Kilis pie yemeği nasıl yapılır? İşte Kilis pie tarifi...

Kilis pie misafir menüleriniz için iyi bir tercih olabilir. Tarifimiz sayesinde kolaylıkla yapabilir ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte tadı damaklarda kalan Kilis Pie için gerekli malzemeler ve tarifi…

KİLİS PİE MALZEMELERİ

700 Gram Kıyma

3 Adet Domates

2 Adet Kırmızı Biber

4 Adet Yeşil Biber

2 Adet Soğan

100 Gram Kuyruk Yağı

1 Tutam Maydanoz

Tuz

Karabiber

KİLİS PİE NASIL YAPILIR?

Maydanozu ince kıyıyoruz. 2 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı biberin iç çekirdeklerini ayıklıyoruz. Doğruyoruz.

Soğanı da doğruyoruz. Kesme tahtasına kuyruk yağını alıyoruz. Zırhtan çekiyoruz. Biberleri, soğanı ve maydanozu da ekleyip, zırhla iyice doğruyoruz. Ardından kıymayı da ilave edip, zırhla çekmeye devam ediyoruz. Tuz ve karabiber serpiyoruz. Yoğuruyoruz.

Yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine kıymalı harcı alıyoruz. Tepsiye yayıyoruz. Tepsideki kıymalı harcı üçgen şeklinde dilimliyoruz. Üzerine biraz su döküyoruz. Tepsinin kenarlarına domatesi yarım ay şeklinde doğrayıp, sıralıyoruz.

Kalan biberleri de parmak uzunluğunda doğrayıp, tepsiye diziyoruz. Soğanı da iri parçalar da doğrayıp, tepsinin ortasına yerleştiriyoruz. Hazırladığımız Kilis tavayı önceden ısıtılmış 210 derecelik fırında pişiriyoruz. Hazırladığımız yemeğimizi tırnak pideyle servise hazırlıyoruz.