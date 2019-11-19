Kimyon kaç kalori? Kimyonun besin değerleri ve kalorisi…

Kimyon iyi bir demir, manganez, magnezyum, kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. İçinde bulunan diğer vitaminler arasında tiamin, riboflavin , niasin , A , C, E, K vitamini ve B6 vitamini bulunur. Bakır, çinko ve potasyum mineralleri açısından zengin olan kimyon, doymuş yağ, sodyum ve kolesterol bakımından düşüktür. Ayrıca lif bakımından da iyi bir kaynak olan kimyon kilo vermek isteyenler için ideal bir seçimdir. İşte, kimyonun besin değerleri ve kalorisi…
KİMYON KAÇ KALORİDİR: 100 gram kimyon yaklaşık 375 kcal’dır.
KİMYONUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram kimyonda aşağıdakiler bulunur:
Su: 8.06 g
Enerji: 375 kcal
Protein: 17.81 g
Toplam yağ: 22.27 g
Karbonhidrat: 44.24
Lif: 10.5 g
Toplam şeker: 2.25 g
Kalsiyum: 931 mg
Demir: 66.36 mg
Magnezyum: 366 mg
Fosfor: 499 mg
Potasyum: 1788 mg
Sodyum: 168 mg
Çinko: 4.8 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 7.7 mg
Tiamin: 0.63 mg
Riboflavin: 0.33 mg
Niasin: 4.58 mg
B-6 Vitamini: 0.44 mg
Folat, DFE: 10 µg
B-12 Vitamini : 0 µg
A Vitamini, RAE: 64 µg
A Vitamini, İÜ: 1270 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 3.33 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 5.4 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.54 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 14.04 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 3,28 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg