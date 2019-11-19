Kimyon kaç kalori? Kimyonun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, pek çok yemekte kullandığımız kimyon kaç kaloridir? Kimyonun besin değerleri ve kalorisi...

Kimyon iyi bir demir, manganez, magnezyum, kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. İçinde bulunan diğer vitaminler arasında tiamin, riboflavin , niasin , A , C, E, K vitamini ve B6 vitamini bulunur. Bakır, çinko ve potasyum mineralleri açısından zengin olan kimyon, doymuş yağ, sodyum ve kolesterol bakımından düşüktür. Ayrıca lif bakımından da iyi bir kaynak olan kimyon kilo vermek isteyenler için ideal bir seçimdir. İşte, kimyonun besin değerleri ve kalorisi…

KİMYON KAÇ KALORİDİR: 100 gram kimyon yaklaşık 375 kcal’dır.

KİMYONUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kimyonda aşağıdakiler bulunur:

Su: 8.06 g

Enerji: 375 kcal

Protein: 17.81 g

Toplam yağ: 22.27 g

Karbonhidrat: 44.24

Lif: 10.5 g

Toplam şeker: 2.25 g

Kalsiyum: 931 mg

Demir: 66.36 mg

Magnezyum: 366 mg

Fosfor: 499 mg

Potasyum: 1788 mg

Sodyum: 168 mg

Çinko: 4.8 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 7.7 mg

Tiamin: 0.63 mg

Riboflavin: 0.33 mg

Niasin: 4.58 mg

B-6 Vitamini: 0.44 mg

Folat, DFE: 10 µg

B-12 Vitamini : 0 µg

A Vitamini, RAE: 64 µg

A Vitamini, İÜ: 1270 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 3.33 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 5.4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.54 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 14.04 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 3,28 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg