Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kiraz kaç kalori? Kirazın besin değerleri ve kalorisi…
Kiraz kaç kalori? Kirazın besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmediğimiz kiraz kaç kaloridir? Kirazın besin değerleri ve kalorisi...
Gurme 25 Eylül 2019 - 08:26

Bilimsel adı Prunus avium olan kirazlar en romantik meyvelerden biridir. Kiraz; şeftali, erik, kayısı ve badem ile aynı meyve ailesindendir ve ağaçta yetişmektedir. Kiraz ağacı mevsimi geldiğinde önce çiçek açar, daha sonra ise meyve vermeye başlar.

Kiraz, potasyum, kalsiyum, lif, karotenoidler ve C vitamini, magnezyum, demir, çinko, tiamin, riboflavin, niasin ve E ve B6 vitaminleri bakımından zengin bir kaynaktır. Peki, kiraz kaç kaloridir? İşte kirazın besin değerleri…

KİRAZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kiraz yaklaşık 63 kaloridir.

kiraz site:sozcu.com.tr ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

KİRAZIN BESİN DEĞERLERİ

100 g kirazda aşağıdakiler bulunur:

Su: 82,25 g
Enerji: 63 kcal
Protein: 1.06 g
Toplam yağ: 0.2 g
Karbonhidrat: 16.01 g
Lif: 2.1 g
Toplam şeker: 12.82 g
Kalsiyum: 13 mg
Demir: 0,36 mg
Magnezyum: 11 mg
Fosfor: 21 mg
Potasyum: 222 mg
Sodyum: 0 mg
Çinko: 0.07 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 7 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.15 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 4 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 64 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.07 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 2.1 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg

İLGİLİ HABERKirazın faydaları nelerdir? Kirazın vücuda yararları...
Etiketler