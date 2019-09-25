Kiraz kaç kalori? Kirazın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmediğimiz kiraz kaç kaloridir? Kirazın besin değerleri ve kalorisi...

Bilimsel adı Prunus avium olan kirazlar en romantik meyvelerden biridir. Kiraz; şeftali, erik, kayısı ve badem ile aynı meyve ailesindendir ve ağaçta yetişmektedir. Kiraz ağacı mevsimi geldiğinde önce çiçek açar, daha sonra ise meyve vermeye başlar.

Kiraz, potasyum, kalsiyum, lif, karotenoidler ve C vitamini, magnezyum, demir, çinko, tiamin, riboflavin, niasin ve E ve B6 vitaminleri bakımından zengin bir kaynaktır. Peki, kiraz kaç kaloridir? İşte kirazın besin değerleri…

KİRAZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kiraz yaklaşık 63 kaloridir.

KİRAZIN BESİN DEĞERLERİ

100 g kirazda aşağıdakiler bulunur:

Su: 82,25 g

Enerji: 63 kcal

Protein: 1.06 g

Toplam yağ: 0.2 g

Karbonhidrat: 16.01 g

Lif: 2.1 g

Toplam şeker: 12.82 g

Kalsiyum: 13 mg

Demir: 0,36 mg

Magnezyum: 11 mg

Fosfor: 21 mg

Potasyum: 222 mg

Sodyum: 0 mg

Çinko: 0.07 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 7 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.15 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 4 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 64 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.07 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 2.1 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg