Kiraz kaç kalori? Kirazın besin değerleri ve kalorisi…

Bilimsel adı Prunus avium olan kirazlar en romantik meyvelerden biridir. Kiraz; şeftali, erik, kayısı ve badem ile aynı meyve ailesindendir ve ağaçta yetişmektedir. Kiraz ağacı mevsimi geldiğinde önce çiçek açar, daha sonra ise meyve vermeye başlar.
Kiraz, potasyum, kalsiyum, lif, karotenoidler ve C vitamini, magnezyum, demir, çinko, tiamin, riboflavin, niasin ve E ve B6 vitaminleri bakımından zengin bir kaynaktır. Peki, kiraz kaç kaloridir? İşte kirazın besin değerleri…
KİRAZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kiraz yaklaşık 63 kaloridir.
KİRAZIN BESİN DEĞERLERİ
100 g kirazda aşağıdakiler bulunur:
Su: 82,25 g
Enerji: 63 kcal
Protein: 1.06 g
Toplam yağ: 0.2 g
Karbonhidrat: 16.01 g
Lif: 2.1 g
Toplam şeker: 12.82 g
Kalsiyum: 13 mg
Demir: 0,36 mg
Magnezyum: 11 mg
Fosfor: 21 mg
Potasyum: 222 mg
Sodyum: 0 mg
Çinko: 0.07 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 7 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.15 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 4 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 64 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.07 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 2.1 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg