Kırkağaç kavunu ‘askıya alınıyor’

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan Kırkağaç kavunu, kış sofraları için özel depolardaki ahşap direklere asılıyor.

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Standart boyut

Bakırçay Nehri’nin suladığı ovada yetiştirilen kavunların olgunlaşmasıyla çiftçiler, topladıkları kavunları traktörlere yüklüyor.

Bir kısmı hemen satışa sunulan kavunların kalanı ise depolara taşınıyor. Burada saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılan kavunlar, kışın pazara sunulmak üzere bekletiliyor.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kırkağaç kavununun coğrafi işaret tescilli bir ürün olduğunu belirterek, “Kırkağaç kavunu hasat edildikten sonra zedelenmemesi için yorgan ve battaniyelere sarılarak depolama alanlarına taşınıyor. Buralarda da iplerle ahşap direklere asılarak kış aylarında muhafaza ediliyor. Yaz lezzetinin kış aylarında sofralarla buluşturulabilmesi Kırkağaç kavununun önemli bir özelliği” dedi.

Kırkağaçlı kavun üreticisi İdris Erdem ise “Bu yıl verim çok iyi. Her tarlada yüksek verim var” diye konuştu. (AA)