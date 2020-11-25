Kış günlerinin şifa kaynağı… 13 saat boyunca kaynayan et suyuyla yapılıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalında ‘yaratıcı şehirler’ ağına dahil edilen Gaziantep’in tescilli lezzetlerinden beyran, kış aylarında en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor.

“BEYRAN ŞİFA KAYNAĞIDIR”

Hazırlanışı saatler süren beyranın, havaların soğumasıyla vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer aldığını anlatan Gaziantepli işletmeci Onur İbili, beyranın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ederek, içinde bulunan malzemelerden dolayı şifa kaynağı olduğunu vurguladı.

Beyranın koyunun boyun ve but kısımlarındaki et ile yapıldığını ve etin 13 saat boyunca suyun içinde haşlandığını belirten İbili, “Haşlandıktan sonra ilikli kemikleri ile beraber beyranda kullanacağımız etler parçalanır. İçinde sarımsak, et suyu, koyunun kendi iç yağı ve pirinç ile şoklu ateşte hazırlanır. Beyran içindeki malzemelerden dolayı şifa kaynağıdır. Bu yemek hem sabah hem akşam her öğünde tüketilen bir yemektir” dedi.

“YİYEN BÜTÜN BİR GÜN ACIKMIYOR”

Türkiye’de corona vakalarının artması ile beyran yemeğine olan ilginin arttığını da söyleyen Onur İbili, vatandaşların pandemiden önce de kış aylarında yoğunlukla bu yemeği tercih ettiklerini söyledi.

İbili, “Corona döneminde insanlara şifa olacak bir yemek türüdür. Bunu yiyen insan bir gün boyunca tok kalabiliyor. İçinde bulunan sarımsağın, acı pul biberin ve et suyunun insanlara iyi geldiğini biliyoruz. Gaziantep insanı özellikle sabah erken saatlerde beyranı ve paçayı içmeye gider. Herkese özellikle bu günlerde bol bol tüketmeyi tavsiye ediyorum” diye konuştu. (DHA)