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Kiş Loren (Quiche Lorraine ) nasıl yapılır? MasterChef Kiş Loren tarifi…
Kiş Loren (Quiche Lorraine ) nasıl yapılır? MasterChef Kiş Loren tarifi…
Fransız klasiği haline gelen Kiş Loren tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Saray mutfaklarında da sıkça kullanılan Kiş'in nasıl yapıldığını, gerekli malzemelerin listesi yazımızda. İşte MasterChef yarışmasında da yapılan Quiche Lorraine (Kiş Loren) tarifi...
Gurme 14 Ağustos 2020 - 21:44

Adını Fransa-Almanya (Prusya) sınırındaki “Alsace (Alsas)-Lorraine (Loren)” bölgesinden alan Quiche Lorraine (Kiş Loren) tarifi sayfamızda. En lezzetli Kiş Loren tarifini ve hangi malzemelerin kullanıldığını sizler için hazırladık. İşte MasterChef’te adı geçen Kiş Loren tarifi…

KİŞ LOREN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gr. Milföy hamuru veya 1 tuzlu hazır hamur
400 gr. pastırma
10 gr. Tereyağı
4 Yumurta
300 gr. Crème fraîche
Tuz
Karabiber
Muskat

KİŞ LOREN TARİFİ

Pastırma 5 dakika bir tencerede biraz su ile hafif haşlanabilir, soğutulur, kurutulur ve tereyağında hafifçe kızartılır.

Hamuru bir tart kalıbı içine yayın. Üstüne pastırmayı doğrayın.

Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Yumurtaları çırpın, Crème fraîche ilave edin, tuzlayın, baharat olarak karabiber ve Muskat ekleyin. Bu karışımı pastırmaların üstüne dökün ve kalıbı fırına sürün. Pişirme sırasında kabarcıklar görülürse, bunları bir bıçak ile kalıbın dibine kadar deliniz.

Afiyet olsun…

Son güncelleme: 21:45 - 14.08.2020
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