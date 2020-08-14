Kiş Loren (Quiche Lorraine ) nasıl yapılır? MasterChef Kiş Loren tarifi…

Fransız klasiği haline gelen Kiş Loren tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Saray mutfaklarında da sıkça kullanılan Kiş'in nasıl yapıldığını, gerekli malzemelerin listesi yazımızda. İşte MasterChef yarışmasında da yapılan Quiche Lorraine (Kiş Loren) tarifi...

Adını Fransa-Almanya (Prusya) sınırındaki “Alsace (Alsas)-Lorraine (Loren)” bölgesinden alan Quiche Lorraine (Kiş Loren) tarifi sayfamızda. En lezzetli Kiş Loren tarifini ve hangi malzemelerin kullanıldığını sizler için hazırladık. İşte MasterChef’te adı geçen Kiş Loren tarifi…

KİŞ LOREN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gr. Milföy hamuru veya 1 tuzlu hazır hamur

400 gr. pastırma

10 gr. Tereyağı

4 Yumurta

300 gr. Crème fraîche

Tuz

Karabiber

Muskat

KİŞ LOREN TARİFİ

Pastırma 5 dakika bir tencerede biraz su ile hafif haşlanabilir, soğutulur, kurutulur ve tereyağında hafifçe kızartılır.

Hamuru bir tart kalıbı içine yayın. Üstüne pastırmayı doğrayın.

Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Yumurtaları çırpın, Crème fraîche ilave edin, tuzlayın, baharat olarak karabiber ve Muskat ekleyin. Bu karışımı pastırmaların üstüne dökün ve kalıbı fırına sürün. Pişirme sırasında kabarcıklar görülürse, bunları bir bıçak ile kalıbın dibine kadar deliniz.

Afiyet olsun…