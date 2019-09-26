Kivi kaç kalori? kivinin besin değerleri ve kalorisi…

Kivinin kökeninin Çin olduğu söylenir ve eski zamanlardan beri tıbbi özellikleri nedeniyle değerlidir. 1900'lü yıllarda Yeni Zelanda'dan dünyaya yayılmıştır. Bugün kivinin en çok üretildiği ülke İtalya'dır. Yeni Zelanda ise kivi üretiminde ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Peki, kivi kaç kaloridir? Kivinin besin değerleri ve kalorisi…
KİVİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kivi yaklaşık 61 kcal’dır.
KİVİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 g kivide aşağıdakiler bulunur:
Su: 83,07 g
Enerji: 61 kcal
Protein: 1.14 g
Toplam yağ: 0.52 g
Karbonhidrat: 14.66 g
Lif: 3 g
Toplam şeker: 8.99 g
Kalsiyum: 34 mg
Demir: 0.31 mg
Magnezyum: 17 mg
Fosfor: 34 mg
Potasyum: 312 mg
Sodyum: 3 mg
Çinko: 0.14 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 92.7 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.34 mg
B-6 Vitamini: 0,06 mg
Folat, DFE: 25 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 4 µg
A Vitamini, İÜ: 87 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.46 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 40,3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.29 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg