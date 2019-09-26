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Kivi kaç kalori? kivinin besin değerleri ve kalorisi…
Kivi kaç kalori? kivinin besin değerleri ve kalorisi…
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kividir. İşte kivinin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 26 Eylül 2019 - 08:54

Kivinin kökeninin Çin olduğu söylenir ve eski zamanlardan beri tıbbi özellikleri nedeniyle değerlidir. 1900'lü yıllarda Yeni Zelanda'dan dünyaya yayılmıştır. Bugün kivinin en çok üretildiği ülke İtalya'dır. Yeni Zelanda ise kivi üretiminde ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Peki, kivi kaç kaloridir? Kivinin besin değerleri ve kalorisi…

KİVİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kivi yaklaşık 61 kcal’dır.

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KİVİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 g kivide aşağıdakiler bulunur:

Su: 83,07 g
Enerji: 61 kcal
Protein: 1.14 g
Toplam yağ: 0.52 g
Karbonhidrat: 14.66 g
Lif: 3 g
Toplam şeker: 8.99 g
Kalsiyum: 34 mg
Demir: 0.31 mg
Magnezyum: 17 mg
Fosfor: 34 mg
Potasyum: 312 mg
Sodyum: 3 mg
Çinko: 0.14 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 92.7 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.34 mg
B-6 Vitamini: 0,06 mg
Folat, DFE: 25 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 4 µg
A Vitamini, İÜ: 87 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.46 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 40,3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.29 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 08:55 - 26.09.2019
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