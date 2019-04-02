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Kıymalı kabak yemeği tarifi: Kıymalı kabak yemeği nasıl yapılır?
Kıymalı kabak yemeği tarifi: Kıymalı kabak yemeği nasıl yapılır?
Kıymalı kabak yemeği özellikle mevsiminin yaklaşması ile sık sık aranıyor. Doyurucu, sağlıklı ve lezzetli bir yemek olan kıymalı kabak yemeği sofralarınızı süsleyecek. İşte kıymalı kabak yemeği tarifi…
Sozcu.com.tr
Gurme 2 Nisan 2019 - 19:19

Kabak her mevsim çok sevilen bir sebzedir ancak özellikle yaz mevsiminin yaklaşması ile daha da lezzetli kabak yemekleri yapılmaya başladı. Kabak yemeğini kıymalı da yapabilirsiniz. Bu şekilde hoş bir tat da katmış olursunuz. İşte kıymalı kabak yemeği yapmak için malzemeler ve tarifi…

KIYMALI KABAK YEMEĞİ MALZEMELERİ

250 gram kıyma
4 orta boy kabak
2 orta boy soğan
1 kapya biber
1 sivri biber
1 diş sarımsak
4 kaşık zeytinyağı
2 domates
½ kaşık salça
Kırmızı toz biber
1 tutam kekik
1 bardak sıcak su

KIYMALI KABAK YEMEĞİNİN YAPILIŞI

Geniş bir tencereye yağı koyup üzerine küp küp doğradığınız soğanları ve biberleri ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kıymayı ekleyip hafif çevirin. Daha sonra Salçayı ve domatesleri de ekleyip 5 dakika kadar daha kavurun. Kabakları da üzerine koyup baharatlarını ekleyin. En son üzerine 1 bardak su ekleyin ve kapağını kapatın. Ara ara hafif bir şekilde karıştırın. Kabaklar yumuşayınca pişmiştir.
Afiyet olsun.

Son güncelleme: 19:27 - 02.04.2019
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