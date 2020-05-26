Kıymalı kol böreği tarifi: Kol böreği nasıl yapılır?

Dilim dilim çıtır çıtır bir kol böreğini kim geri çevirebilir ki. Kıymalı kol böreği yemek için asla durdurulamaz bir enerjiye sahip olabilirsiniz. Ancak artık bu enerjinizi kol böreği almak için değil mutfağınızda yapmak için kullanacaksınız. İşte sizin için hazırladığımız kıymalı kol böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Pastanelerde yemeğe alışık olduğumuz kol böreği gibi muhteşem bir lezzeti mutfağınıza taşımaya ne dersiniz. Dilimlerken çıtır çıtır olan kocaman bir sarman halindeki kol böreği gözünüzde büyümesin. Hazırladığımız pratik kol böreği tarifi ile kolaylıkla siz de kol böreği hazırlayabileceksiniz. İşte tarifi…

Kıymalı kol böreği malzemeleri

-5 tane yufka

İç harcı için;



-½ kg orta yağlı dana kıyma

-1 tane havuç rendesi

-2 tane orta boy soğan

-Tatlı kırmızı toz biber

-Karabiber

-Sıvı yağ

-Tuz

Sosu için;



-6 kaşık yoğurt

-2 kaşık elma sirkesi

-5 kaşık un

-1 şişe soda

-1 bardak sıvı yağ

Üzeri için;



-Hazırladığımız sostan yarım çay bardağı

-2 yumurtanın sarısı

Kıymalı kol böreği yapılışı



Önce içini hazırlama ile başlayabilirsiniz. Soğanları yemeklik doğrayın. Soğanları az yağda hafif kavurun. Üzerine rendelediğiniz havuçları ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra kıymayı ekleyin. Suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin. Daha sonra baharatlarını ekleyin. Yüksek ateşte 5 dakika daha pişirin. Daha sonra kenara alın. Bu esna da sosu hazırlayıp içinden bir çay bardaki ayırın. Yufkalarımızı teker teker tezgaha serin. Üstüne sostan bolca sürüp, ikiye katlayın. Katlanmış olan yufkanın üzerine tekrardan sostan sürüp, geniş olan kısmına harcı ilave edin. Kenarlarından içe doğru katlayıp, döndürerek sarın. İlk yufkayı tepsiye ortalayıp, etrafından döndürerek işleme devam edin. Diğer yufkaları da dışarıya doğru sarın. En son üzerine ayırdığınız sos ve iki yumurta sarısını çırpıp güzelce her tarafına bulaşacak şekilde sürün. Yarım saat kadar buzdolabında dinlendirip, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika üstü kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.