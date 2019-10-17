Kıymalı lahana sarması tarifi… Lahana sarması nasıl yapılır?

Lahana kış aylarının en vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve bunun en popüler tarifi de elbette lahana sarmasıdır. Lahana sarması öylesine lezzetli bir yemek ki bir tencere yedim efsaneleri oldukça sık duyulur. Lahana sarması üstüne bir de kıymalı yapılırsa o akşam menüde başka bir yemeğe ihtiyaç yok demektir. İşte kıymalı lahana sarması malzemeleri ve tarifi…

Türk mutfağının sarma ve dolmalarla meşhur olduğu düşünüldüğünde ve kış mevsimine girmeye az kalmışken akla gelen ilk lezzetler lahana sarması olmaktadır. Hem zeytinyağlısı hem de kıymalısı çok sevilirken biz bugün size kıyamlı lahana sarması tarifini vereceğiz. İşte kıymalı lahana sarması için gerekli olan malzeme listesi ve detaylı anlatımı ile tarifi…

Kıymalı lahana sarması malzemeleri

-1 lahana (orta boy)

-6 bardak sıcak su

İç harcı için;

-1 bardak pirinç

-½ kg kıyma (yarım yağlı)

-2 tane soğan

-1 domates

-½ kaşık domates salçası

-½ kaşık biber salçası

-Maydanoz

-Nane

-Tuz

-Karabiber

-½ bardak ılık su

Sosu için

– 3 kaşık zeytinyağı

-2 kaşık domates salçası

-1 domates (Rendelenmiş)

-1 bardak sıcak su

-Tuz

-Tereyağı

Kıymalı lahana sarması nasıl yapılır?

Öncelikle lahananın yapraklarını tek tek ayırın. İyice yıkadıktan sonra 10 dakika kadar haşlayın. Ardından süzün ve soğumaya bırakın. Bir başka kabın içinde küp küp doğradığınız soğanları ve iç harç için gerekli tüm malzemeleri bir araya katın ve iyice karıştırın. Lahanadaki sert damarları ayırarak tencerenin dibine dizin. Ardından yapraklardan el kadar parçalar koparıp içine harçtan koyun ve kenarlarını kapatarak sarın. Tüm yapraklar için aynı işlem yapın. Hepsi dizilince sosu hazırlayıp tencereye ekleyin ve tencerenin üzerine bir tabak koyun. Ardından kapağını kapatın ve pişmeye alın.

Afiyet olsun.