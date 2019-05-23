Kıymalı patates dolması tarifi: Kıymalı patates dolması nasıl yapılır?

Dolma deyince akıllara ilk önce biber ve kabak gelir. Ancak kıymalı patates dolması tarifini bir kere denedikten sonra diğer tüm dolmaları unutacaksınız. İşte kıymalı patates dolması…

Dolma sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Biber dolması, kabak dolması, patlıcan dolması… Eminiz ki çeşitli dolmalar ile harika sofralar kurmuşsunuzdur. Ancak henüz kıymalı patates dolması denemediyseniz çok şey kaybetmişsinizdir. İşte efsane bir lezzet kıymalı patates dolması…

KIYMALI PATATES DOLMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

7 tane patates

Sıvı yağ

1 soğan

250 gr kıyma

1 kapya biberi

3 sivri biber

2 diş sarımsak

2 domates

Tuz

2 kaşık domates salçası

2 bardak su

KIYMALI PATATES DOLMASI TARİFİ

Öncelikle patatesleri soyup tatlı kaşığı yardımı ile içlerini oyun. Daha sonra kızgın yağda hafifi kızartın. Fazla yumuşamamasına dikkat edin.

Kıyma harcını hazırlamak için yemeklik doğradığınız soğanları hafif kavurun ve üzerine kıymayı ekleyin. Biberleri de ufak ufak doğrayıp kavrulan kıymanın üzerine ekleyin. Daha sonra sarımsakları rendeleyin, domatesleri soyup doğrayın ve onu da ilave edin. En son tuzunu ekleyip pişirin. Yaklaşık 5 dakika sonra ocaktan alın.

Patateslerin içine kıyma harcınızı doldurup fırın tepsisine düzün. Başka bir kabın içinde salça ve tuzu su ile sos haline getirip patateslerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yarım saate yakın pişirin.Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.