Kıymalı pide tarifi: Kıymalı pide nasıl yapılır? szcu9

Evinizde çıtır çıtır kıymalı pide yapmak ister misiniz? Sizin için harika kıymalı pide tarifi hazırladık. Hem doyurucu hem lezzetli bir hamur işi yemek istiyorsanız kıymalı pide nasıl yapılır işte cevabı…

Hamur işi ile eti bir arada sunmak ister misiniz? Bunun en lezzetli yollarından biri olan kıymalı pide tarifini sizin için hazırladık. Çıtır çıtır bir hamur ve nefis kıymalı harç sofranızı donatmaya tek başına bile yeterli. İşte tüm hünerlerinizi göstererek ister ev halkınıza isterde misafirlerinize sunabileceğiniz kıymalı pide tarifi…

KIYMALI PİDE MALZEMELERİ

Hamur için;

1 bardak ılık su

1 paket maya

1 kaşık şeker

½ kaşık tuz

6 kaşık yağ

1 bardak yoğurt

5-6 bardak un (azar aza eklenmeli)

Kıymalı harç için;

1 kg dana kıyma

2 soğan

3 domates (kabuklarını soyun)

½ demet maydanoz

2 sivri biber

Kırmızı toz biber

Tuz

Pul biber

1 kaşık biber salçası

KIYMALI PİDE TARİFİ

Soğanları, domatesleri ve biberleri robot yardımı ile ayrı ayrı doğrayın. Maydanozları bıçak yardımı ile doğrayın. Geniş bir kabın içinde kıymayı ve diğer malzemeleri karıştırıp iyice yoğurun. Üzerini kapatın ve yarım saat dinlendirin.

Hamur için yine derin bir kabın içine su maya ve şekeri koyup karıştırın. Maya kabarana kadar bekleyin. Daha sonra hamur için gerekli diğer malzemeleri de yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Yarım saat kadar da hamuru bekletin. Daha sonra hamurunuzu dilediğiniz ölçülerde bölün ve uzunlamasına açın. Orta kısmına harcınız yayın ve üzerini parmaklarınız ile bastırın. Yağlı kağıda dizdiğiniz hamurlarınızı önceden ısıtılmış fırında 250 derecede üstleri kızarana kadar pişirin.

Tereyağı sürerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.