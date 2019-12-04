Kıymalı yeşil mercimek yemeği nasıl yapılır? Yeşil mercimek yemeği tarifi…

Yeşil mercimek yemeği faydası, lezzeti sayılmakla bitmeyen şahane bir tarif... Her evde pişmesi gereken yeşil mercimek yemeği üstüne bir de kıymalı yapılırsa bu kış günlerinde tam bir şifa kaynağı olabilir. İşte kıymalı yeşil mercimek yemeği için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Mercimeğin özellikle de yeşil mercimeği faydası saymakla bitmez. A vitamini, B vitaminleri, K vitamini ve C vitamini, protein, fosfor, sodyum, kalsiyum, potasyum ve çinko mineralleriyle birlikte karbonhidrat da bulunduran yeşil mercimek özellikle gelişim çağında çocukların sık sık tüketmesi gereken bir besin. İşte bu nedenle bugün size kıymalı yeşil mercimek yemeği tarifi veriyoruz. Malzeme ve detaylı yapımı için haberimize mutlaka göz atın…

Yeşil mercimek yemeği malzemeleri

-2 bardak yeşil mercimek

-5 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 tane kuru soğan

-1 kaşık domates salçası

-200 gram kıyma

-6 bardak sıcak su

-½ kaşık tuz

-Pul biber

-Karabiber

Yeşil mercimek yemeği yapılışı

Mercimekleri iyice yıkayın. Ardından bir tencereye alın ve yaklaşık 5 dakika haşlayın. Başka bir tencerenin içinde küp küp doğradığınız soğanları ve kıymayı kavurun. Daha sonra salçasını ekleyin. Biraz da bu şekilde kavurduktan sonra süzdüğünüz mercimekleri ilave edin. Biraz karıştırın ve üzerine 6 bardak su (et suyu olarak tercih edebilirsiniz) ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısın. Pişmeye yakın baharatlarını da atın.

Afiyet olsun.