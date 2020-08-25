Kızarmış dondurma nasıl yapılır? İşte kızarmış dondurma tarifi…

Kızarmış dondurmayı evinizde kolaylıkla evinizde yapabilirsiniz. Soğuk ve sıcağın birarada olduğu bu nefis tatlıyı yapmak çok kolay. İşte kızarmış dondurma için gereken malzemeler ve kızarmış dondurma tarifi…

Kızarmış dondurma Çin mutfağına özgü bir tatlıdır. Alışılmış lezzetlerin dışına çıkmak istiyorsanız haberimizde yer alan kızarmış dondurma tarifini evinizde uygulayabilirsiniz.

KIZARMIŞ DONDURMA İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

1 Su Bardağı Kırık Fındık İçi

1 Yemek Kaşığı Galeta Unu

2 Adet Yumurta Akı

1 Su Bardağı Hindistan Cevizi

1 Yemek Kaşığı Esmer Şeker

1/2 Çay Kaşığı Tarçın

1 Su Bardağı Mısır Gevreği

1 kg Kesme Dondurma

Kızartmak için:

1 Su Bardağı Ayçiçek Yağı

KIZARMIŞ DONDURMA TARİFİ

Oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz kesme dondurmayı eşit parçalara ayırın. Ayırdığınız her bir parçayı avucunuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verin ve Hindistan cevizine bulayıp bir tabağa alın. Her parça için aynı işlemi yaptıktan sonra tabağınızın üzerini streç filmle sarın ve buzluğa beklemeye alın.

Bir karıştırma kabına fındık içi, galeta unu, esmer şeker, mısır gevreği ve tarçını da ekleyip küçük parçalar elde edene kadar blender yardımıyla karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta aklarını çırpın. İyice donmuş olan buzluktaki dondurmaları önce yumurta aklarına ardından mısır gevrekli karışıma bulayın.

Tavanızı ocağa alın ve ayçiçek yağını ekleyin, yağ iyice kızdıktan sonra dondurmalarınızı kızartma yağına ekleyin ve maksimum 20 saniye gibi bir süre kızgın yağda kızartın. Çıtır çıtır dondurmalarınız servise hazır, afiyet olsun!